三峽北大車禍半年 國成路路緣石、實體護欄12月底完工

今年發生在新北市三峽區北大國小前的汽車衝撞事件，造成重大死傷，新北市府除更新標誌、標線，地方認為實體人行道與護欄才是正辦。新北市養工處指出，市府規畫在三峽區國成街施作150公尺路緣石與150公尺行人護欄，目前已完成學校側60公尺路緣石與60公尺行人護欄，預計12月底前完成對向側的路緣石與護欄，保障學童與行人安全。

今年5月19日，三峽北大國小前的重大汽車衝撞事件造成4死、12人輕重傷，在地議員卓冠廷認為國小前十字路口只有標線型人行道與無防阻力的黃色軟管無法阻止悲劇，應該設置實體人行道與護欄，才能阻止悲劇。

在地議員呂家愷則認為，包括美國、英國、法國與日韓在行人穿越線上，都有設置減速丘、甚至庇護島的設計，新北在通學巷道與安全區，須要一個模組上的規畫，日本以校園為中心500公尺半徑範圍內畫為學校安全區，韓國則是規範300公尺以內，可透過制定相關自治條例法制化。

新北市交通局專門委員林昭賢表示，三峽北大國小重大車禍事故後，市府在事故隔日立即會勘，上下學時段加派員警交通維護，並於1周內增設路口視覺化減速標線、速限標示及新式通學區標誌、放大「時段性禁止進入」告示牌。

林昭賢說，市府也導入行人優先區概念，已於國成街設置實體減速丘，以有效促使駕駛放慢車速。部分人行道路段目前缺乏路緣石保護，已增加實體欄杆，確保行人行走安全。