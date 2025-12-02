快訊

預拌混凝土車有夠多 新北議員建議科技執法 防違規行駛威脅學生安全

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市議員張錦豪建議在汐止樟樹二路設置科技執法設備，防範預拌混凝土車等大貨車，在上下學時段違規行駛樹二路。記者邱瑞杰／攝影

新北汐止水泥與瀝青業者多，樟樹灣周邊就有3家大型業者，自康寧街國道匝道開通後，多數水泥車從樟樹二路進入康寧街後直接上國道1號。有民代團隊實地觀察，尖峰期半小時內有19輛水泥車呼嘯而過，造成交通壓力與安全風險。交通局近期會勘，地方要求研擬改善措施及科技執法可行性，保障學童通行安全。

汐止區康寧街南下中山高匝道通車後，樟樹二路在上、下學時段，禁止15噸以上大貨車行駛，有地方建議設置科技執法設備嚴格執法。交通局昨表示，設置作業由警方評估，市府也會透過貨運公會，宣導大貨車司機不要違規。

議員張錦豪說，汐止樟樹灣地區有3家水泥與瀝青廠，康寧街南下中山高匝道通車後，「樟樹二路水泥車有夠多」，因為行駛樟樹二路，經樟江大橋左轉康寧街，再上匝道進中山高，是南下的最短路徑。

汐止區厚德里長陳有諒表示，匝道2年多前通車時，樟樹灣地區民眾就憂心預拌混凝土車行駛樟樹二路，會威脅當地樟樹國際實創高中和樟樹國小的學生安全。市府、學校、在地3里和貨運公會會商後，決定上午7時至8時30分、下午4時至5時30分，禁止15噸大貨車行駛樟樹二路。

樟樹國小校長邱俊傑說，上下學時段在通學步道，有導護人員協助學生交通安全。康寧街南下中山高匝道通車後，15公噸大貨車在上下學時段禁止行駛樟樹二路，少了大車威脅，也讓學生交通安全多一層保障。

李姓男子去年12月3日駕駛預拌混凝土車，從樟樹二路左轉駛入樟江大橋時往右翻覆。當地住家和後方車輛行車記錄器拍攝影像顯示，預拌混凝土車在左轉樟江大橋時，疑車速過快，離心力導致車輛重心偏移，整輛車往右傾倒，撞毀橋梁護欄。

張錦豪認為，預拌混凝土車除了可能危及交通安全，也有揚塵和噪音等問題，促請市府加強管制。建議在樟樹二路設置科技執法設備，除防制大貨車在禁行時段違規行駛，也可取締超速，避免發生交通事故。

陳有諒說，在地水泥與瀝青廠的大貨車司機，應該都知道禁止行駛樟樹二路時段，但可能有一些外地的大貨車司機誤闖。如果政府要設科技執法，一定更能發揮更大的管制效果，他樂觀其成。

張錦豪建議設置科技執法設備，將由市警局交通警察大隊評估，是否要設置科技執法取締管制時段違規進入的大貨車，維護學生和民眾安全。

交通局說，在未設置科技執法設備前，會請汐止警分局加強取締。交通局也會聯繫貨運公會轉知會員，加強宣導15噸以上大貨車勿在管制時段內進入樟樹二路。

汐止警分局表示，日前邀請交通局和多家相關廠商，研商樟樹二路沿線大貨車行駛管制及改道等措施，希望透過跨單位協作溝通平台，找出安全為首要，並能兼具產業需求的交通管理模式，並會加強樟樹二路沿線如查和執法，維護民眾交通安全與社區生活品質。

出席業者提出管制時段臨時通行需求，汐止分局表示，如果業者提出申請，會蒐集相關單位意見，進行交通衝擊評估，再與交通局交換意見，決定是否核准，兼顧產業運輸效率與道路安全。

新北市議員張錦豪建議在汐止樟樹二路設置科技執法設備，防範預拌混凝土車等大貨車，在上下學時段違規行駛樹二路。記者邱瑞杰／攝影
新北市議員張錦豪建議在汐止樟樹二路設置科技執法設備，防範預拌混凝土車等大貨車，在上下學時段違規行駛樹二路。記者邱瑞杰／攝影

