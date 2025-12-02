性犯罪數增...1類破案率僅3成多 蔣萬安指示擬具體防制

據統計，北市性犯罪數近3年逐年增，112年1036件、113年1302件，今年截至10月已有1767件。其中妨害性隱私及不實性影像犯罪大幅攀升，但今年僅破獲35.56%。議員質疑偵辦與預防需加強。警察局表示，針對破案率低場所及態樣，會積極加強宣導、加強臨檢。

市長蔣萬安也指示警察局，加強犯罪預防宣導，其中針對性影像犯罪等，由於是透過網路，有時伺服器不在國內，但會來具體擬定方案，想辦法降低犯罪率。

近年性犯罪型態及案件數愈來愈多，性犯罪類型包括妨害性自主、妨害性隱私及不實性影像、兒少性剝削、性騷擾、跟蹤騷擾等五類。陳賢蔚調閱蔣萬安上任後，各項犯罪數及犯罪率，發現以妨害性隱私及不實性影像犯罪，112年有90件、113年347件、114年截至10月有409件；另，性騷擾報案件數，112年有383件、113年441件、114年至10月有480。

妨害性自主犯罪，112年有621件、113年有567件、114年至10月就有524件；兒少性剝削犯罪，112年104件、113年136件、114年截至10月有118 件；跟蹤騷擾犯罪數112年為221件、113年252件、114年至10月有236件。

議員陳賢蔚進一步分析，各類性犯罪於不同場所的件數變化。其中「妨害性自主」、「兒少性剝削」在交通場所發生件數增加；「妨害性隱私及不實性影像」則在市街商店、特殊營業場所、及文教宗教醫療政府機構場所增加；「性騷擾」則在市街商店、特殊營業場所、文教宗教醫療政府機構場所案件增加；「跟蹤騷擾」在市街商件及文教宗教醫療政府機構場所通報數增。

不過各類破案率，陳也發現，以妨害性隱私及不實性影像破獲率最低，今年僅破獲35.56%；其次為跟蹤騷擾破案率71.19%：兒少性剝削破案率80.51%，可能是因為科技犯罪、還有伺服器在國外很拿追查。

陳賢蔚認為，北市府的相關預防宣導，應該針對不同場所有不同預防措施，先前他就曾要求警察局，針對犯罪率高的場所加強預防犯罪宣導，並且定期檢視宣導成效，針對破案率低的類型，應該有具體改善方案，加強守護民眾安全。

北市警察局長李西河表示，對於性犯罪會大力宣導，也會針對破案率低的場所及態樣，積極針對這些場所加強臨檢。