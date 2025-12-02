南港商辦創139萬天價　內科1/2價磁吸企業佈局

第四季是商用不動產傳統旺季，今年南港潛力進入大爆發，10月中陽明海運以112.2億包棟「華固中央置地」，單價每坪99萬元，雖未超越「世界明珠」商辦由100萬元賣上139萬元的天價紀錄，但仍創下近年企業購置總部大樓最大手筆總價紀錄。11月初引領全球科技浪潮的AI巨頭輝達，佈局長租南港「潤泰玉成大樓」十五個樓層的研發中心也正式點燈啟用。今年佔地7500坪的富邦人壽大南港案FUBON HILLS三棟複合式商辦也已動工，成為繼9千餘坪開發規模的中信後南港第二大金融園區，以及1.64萬坪台鐵南港調車場「南港國際 SKYPARK」及台電電力修護處（CR-1）公辦都更案、南港向陽路台電(AR-1)公辦都更案商辦登場，而上述大樓皆在「興富發T1」十分鐘車程內快速到達。南港引爆百萬行情的商辦煙火秀，一橋之隔的被視為大內科2.0擴張計劃下一個關鍵區塊「潭美段」，最新成屋商辦「興富發T1」過去一年也以5字頭尾見6的實登數字，成為南港破百與舊宗段廠辦挑戰8字頭下，企業佈局「內科X南軟X信義－台北產經金三角正核心」的超高CP值辦公室首選。

今年由輝達NVIDIA帶動的這波「AI浪潮」，催生企業舊換新、「辦公升級整合」高需求，AI半導體及科技業、傳產企業自用需求殷切。潤居實業總經理熊大成表示，今年副都心商辦挑戰7字頭，在信義、南港百萬商辦聚落一橋之隔的內科還有6字頭上下的頂辦案，難怪「興富發T1」銷售佳績頻傳，客戶看到的是從西湖、文德一路飽和到舊宗段後，主導下一輪內科需求擴張、南港價格外溢的潭美段爆發力，包括威剛科技總部、萬海航運、三商美邦、統一超、緯穎、浩鑫電腦、中國信託科技行政雙中心都在搶先佈局本區，最新今年4月底中信金旗下台灣人壽也公告斥資14.8億全棟購入興富發T1旁由長虹子公司宏林營造全新蓋好的虹典人文科技大樓，再再顯示從科技到金融全面看好內科潭美段。

堤頂、環東大道一眼即見的「興富發T1」，一橋之隔近取信義計畫區、政府主導東區門戶計畫的南港經貿園區，在環東大道、成功交流道旁、面對的是1萬6千坪石潭公園的安康路上1935坪稀有角地，以貫穿南港、內科、北士科的基隆河科技流域上乘風破浪的企業郵輪為靈感，設計線條前衛、流線俐落、色彩明亮的9層樓高城市新地標商辦，規劃北市難得一見大基地策略總部，單戶156-257坪、整層 1,350坪，並擁有挑高7.8米國際門面等級禮賓高規格門廳、國際會議廳，以及各層白淨石材營造的明亮未來感梯廳廊道，放大企業格局。 基隆河科技流域貫穿南港、內科、北士科，頂辦「興富發T1」立足崛起中的內科潭美段，擁有南港1/2價的起漲點優勢。

隨著第四季進入商用不動產旺季，「興富發T1」已吸引多家知名如環興科技、聖育科技、交流資服等企業進駐，另外有多家貿易、科技資訊業、網路AI設計、軍工等相關企業詢問，吸引有人力擴編、企業升級整合、國際新門面、未來訂單滿載和思考資產配置的企業主，想兼顧自用與多買面積規畫短期收益、中期享受南港信義商辦板塊崛起增值、長期擴充的企業來說，「興富發T1」更擁有即買即進入增值的各項優勢。