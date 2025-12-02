新北日照中心120間提前達標 續拚擴大量能

新北老年人口近期破80萬大關，占總人口約20％，進入超高齡社會，市府將在明年第一季成立六都第一個長照處。市長侯友宜昨宣布120間日照中心提前達標，明年將達130間，也升級敬老愛心卡，樂齡政策成為施政重點。

新北市社會局長李美珍說，新北老年人口9月底79萬5684人、10月底79萬9958人，11月底達到80萬3768人，以每月增加2、3000人速度上升。

除擴大日照中心，還推動里里銀髮俱樂部、633處社區照顧關懷據點持續擴點等。侯友宜昨宣布要落實「十大友善樂齡政策」，包含敬老愛心卡升級、六都首創長照處、學習無齡共學城市、全齡社宅、職場續航力計畫、友好行無障礙交通，以及全台第一個銀髮電競專班等，打造讓長輩宜居、安心、健康、樂活的城市。

昨天的活動上，來自土城頂欣社區、86歲陳國禎曾任社區據點「動健康」老師10多年，她鼓勵長輩要心態健康，身體才會健康，她分享當「動健康」老師最開心的是看著許多原本封閉、害羞的長輩，因為據點活動而願意出家門，到據點上課成為每天生活重心，也是最期待的事。

另1名將滿95歲的「涂爸爸」涂福增，現為愛福家協會榮譽理事長，他參加衛生局日照課程，也固定到社會局的關懷據點與銀髮俱樂部報到，常使用敬老卡搭乘公車出門走走，他說「活動多、朋友多，生活就不會孤單」。