板殯優化 議員：交下一任市長決定

新北市立殯儀館優化案地方雜音多，市府擬將優化方式從原來「地下5層、地上6層」，改為「地下3層、地上5層」，透過量體分散、交通分流來減少衝擊。議會近日審查預算，議員刪除市府在預算書「逐年編列3億元優化」等文字，要求交下一任市長決定。民政局回應，將先改善既有設施，待都市計畫通過後再編列相關費用。

設施分散部分，將在新建納骨塔時規畫禮廳等設施，民政局長林耀長強調，會先取得地方共識，鶯歌、八里、淡水仍在溝通中，林口、五股等地待查估。

板殯使用超過40年，服務量能不足，市府原規畫改建為地上6層、地下5層建物，並設有34間禮廳、30間多功能室、1000座牌位及1370個冰櫃，希望滿足民眾需求，紓解每逢年節冰櫃爆滿的老問題。

原規畫將設置殯葬車輛專用引道，跨越中正路後銜接環河西路直接前往三峽火葬場，減少交通影響，並規畫汽機車位，解決停車問題。

在地方說明會時，引發地方強烈抗議，有一派人主張板殯應遷移，而不是原地長大，歷經多次抗議，市府研擬縮小優化量體。

民政局指出，殯儀館優化案今年1月間辦理3次說明會後，未來將朝設施分散、交通分流、調整量體方向規畫，待都市計畫變更案通過再接續辦理。

市府原訂花費130億元，因量體修改減少至95億元，議員要求刪除預算書「分年編列優化預算」文字。民政局表示，優化方案經費並未被刪除，將先改善既有設施，待都市計畫通過再編列相關費用。

議員周勝考表示，板殯變更涉及未來數十年的地方樣貌，侯市長要在最後一年決定，對地方不公平，他才會要求刪除預算書上優化文字與相關費用。

「侯友宜任內不可能做到。」議員黃淑君說，尚未看到新規畫內容，民政局應再開說明會，侯市長任期剩1年，要展開相關計畫難度高，下一任市長也不會接受。