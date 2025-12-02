北市西寧國宅改建 攤商不滿空間規畫

被戲稱為「猛鬼大樓」的北市西寧國宅明年拆除改建，有攤商不滿改建後新大樓規畫將縮減市場空間，質疑市府承諾跳票。市長蔣萬安表示，年底前會找自治會協調攤位問題。市場處表示，2032年改建完工期程不變。

建物老舊窳陋、使用逾40年的西寧國宅將在明年拆除，改建為「福星社會住宅二期」，即將啟動拆除工程發包，市場攤商盼明年農曆年後搬遷，配合市場處的市場中繼計畫，待各單位搬遷完成即辦理拆除工程。

不過市場攤商對未來改建規畫不滿，有攤商認為，改建後攤位空間嚴重不足，目前新市場規畫攤商進駐B1、1F，無法滿足現有攤商需求，建議再增加一個層樓作為市場使用，卸貨格位也設計不足，僅在B1規畫36格位，實際需要150格。

另有攤商指出，市場處曾允諾要讓所有B1攤商可移至1樓營業，設計圖完全看不到市場處承諾，早期國宅時期，市府就規畫所有攤商要在1樓營業，已在地下室營業多年，「難道重建後還要繼續待地下室嗎？」

議員劉耀仁批評，B1、1F給市場攤販的空間僅7000平方公尺，與攤商要求的1萬平方公尺有差距，既然是新建大樓，不應把攤商再逼入B1「不見天日處」營業。

副市長李四川回應，目前遇到的問題是1F攤商不願意移到2F，若沒空出來1樓空間，就沒辦法調配，仍需要協調，也盼議員能大力幫忙。市場處長黃宏光表示，西寧市場有兩個自治會，目前有共識要合併，市場處樂觀其成，合併後會與自治會協商攤位議題。