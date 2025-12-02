聽新聞
新聞眼／3地停水爆民怨 應變慢半拍

聯合報／ 本報記者游明煌

基隆河八堵抽水站油汙染案查出油膜感測器未發揮作用、淡北道路工程誤鑽自來水管，起因地下管線「圖資與現況落差大」，基隆、汐止淡水21萬戶大停水引燃民怨怒火，水公司、新北市府危機理被批「螺絲鬆了」，供水穩定性、危機應變與備援韌性都須檢討。

水公司上月27日發現油汙染後雖停止基隆河抽水，改用新山水庫供水，卻未主動告知油汙早已進入管網，民眾喝油水嗆到吐、洗衣服有油味殘留，水公司雖緊急排水，但氣味久久難除，也讓傷害擴大。

連日來水公司危機處理慢半拍，民眾不滿情緒日益高漲，抱怨通報電話打不通，清洗水塔賠償、申請細節沒說清，每戶只賠3度更被批沒誠意。

台水錯估情勢，一開始只說30多戶受影響，一再強調檢驗水質合格，要民眾放心，實情是影響基隆市多達10.5萬戶，新北汐止區也有4.7萬戶受波及。民眾不敢用水、沒水可用，只能搶買瓶裝水應急。

市府稽查發現，八堵抽水站油膜感測器有一組早年就故障，另一組靈敏度又不足，顯示平時設備維管疏漏，形成水質把關的破口。況且，飲用水理應有過濾、檢驗等層層把關，怎會少許油汙就讓管網有油味？在在讓民眾對供水品質失去信心。

至於新北淡水施工爆管害6萬多戶停水3天，市民生活大亂，事件肇因於地下管線「圖資與現況落差大」，也讓居民難接受。究責廠商之餘，新北市府的工程管理、緊急應變也嚴重失靈，復水時間一延再延，連藍營議員也忍不住開罵，「看不見市府有效率地跨局處應變」。

用水接連「出包」，市府、水公司都要徹底檢討，給受影響市民一個交代，責任歸屬一個都不能少。

