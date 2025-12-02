北市幽靈房屋 防災型都更有望

北市「幽靈房屋」都更難。1971年建築法修正前，沒要求非公眾建築申請建照及使照，導致許多老屋儘管有建照，卻沒使用執照，無法申請防災型容獎。類似的「幽靈房屋」在北市有3萬多棟、170多萬戶，市長蔣萬安說，將研議防災型都更延長申請。

兼任北市都委會主委的副市長李四川表示，當時提出防災型都市更新，是為了鼓勵都更，訂的是試辦期限，若有達到效果，都委會將繼續辦理下去，「應該不只5加5（年），可以繼續下去。」

蔣萬安推動「大都更」政策，盼加快都更腳步，議員許淑華指北市有3萬多棟建築是有建築執照、卻沒使用執照的「幽靈房屋」。她舉松山區聯合新村為例，當地有12棟老舊建物，雖有建照及產權登記，因缺乏使照，無法申請防災型都市更新獎勵，780戶住戶除擔心屋齡逾50年已經老舊，建物牆面也龜裂、鋼筋外露，更憂心難敵下一次大地震考驗。

許淑華說，在地里長曾在「市長與里長有約」時提到此事，盼協助解決，當時蔣萬安裁示簡化認定，但之後執行機關卻要求不得額外放寬，眼見防災型都更獎勵期限5年，也就是2029年3月將失效，「距離期限剩3年多，以聯合新村為例，780戶要在3年完成百分之百整合？」

建管處長虞積學說，建物要申請都更或危老計畫，需證明是合法建物，合法建物有兩種，一是實施都市計畫前興建完成的房子，另一是有拿到使照的房子，北市約有3萬多棟有建築執照卻沒有使照的房子，仍可在申請危老或都市更新計畫時，依建照的興建時間附基本圖說，包含建物安全、防火避難、消防設備等建築師簽證。

蔣萬安說，老舊建築在當時法規、時空背景下，沒有使用執照，如今都市更新獎勵要求提出使照，確實有窒礙難行，建管處會簡化程序，只要認定該建物為合法建物，進到更新程序後，會再檢討現行規範，並研議延長防災型都更獎勵時限。