自來水有油汙害慘汐止用戶…廖先翔：偵測油汙設備不靈敏 跟故障沒兩樣

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市廖先翔（左一）、基隆市立委林沛祥、基隆市長謝國樑，今天在立法院和台水總經理李丁來討論油汙事件。圖／取自廖先翔臉書
新北市廖先翔（左一）、基隆市立委林沛祥、基隆市長謝國樑，今天在立法院和台水總經理李丁來討論油汙事件。圖／取自廖先翔臉書

台灣自來水公司八堵抽水站從基隆河抽取的原水有油汙，導致新北市汐止約5萬戶被波及。立委廖先翔今天說，問題出在台水偵設設備靈敏度不足，已要求台水全面汰換更高規格設備，並在更上游位置增設偵測點，提高預警時間。

台水第1區管理處11月27日清晨察覺自來水有異狀，原因是八堵抽水站抽取的基隆河水中有油汙，導致新山淨水場供水的基隆約10萬戶，新北市汐止區約5萬戶，自來水散發異味，並有油膩感。台水透過清洗淨水設備、執行大規模管網排水及全面水質檢測，表示前天檢驗已確認自來水無異味，用戶可安心使用。

廖先翔和基隆市立委林沛祥、基隆市長謝國樑，今天在立法院和台水總經理李丁來討論油汙事件後，廖在臉書貼文，說明事件經過。

廖先翔表示，汙染物疑為「柴油碎片」，來源及排放行為人待查。汙染物未被立即偵測出來，導致進入供水系統，原因出在現在油膜偵測器靈敏度不足，跟「故障」沒有差別。他要求台水汰換符合國際高標準規格的偵測設備，並在更上游位置增設偵測點。

台水提出的補償方案包括水費減免3度。用戶自行清洗水塔，再減免水費2度。委外清洗水塔，台水公司將憑證核銷相關費用。廖先翔指台水的方案「絕對不夠」，基隆與新北市府正在研擬協助受影響戶，再與台水要求賠償。

廖先翔 汐止 謝國樑 水質 林沛祥

