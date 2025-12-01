補償方案出爐！淡水2日凌晨2時復水 台水：一律扣減4天水費

快訊

中央社／ 新北1日電
淡水區公所統一窗口受理民眾陳情訴求。圖／新北市工務局提供
淡水區公所統一窗口受理民眾陳情訴求。圖／新北市工務局提供

淡北道路施工鑽破自來水管導致淡水地區停水逾3天。台水表示，預計2日凌晨2時全面恢復供水。台水發言人武經文今晚說，從寬認定停水時間，一律依4天主動扣減基本費及用水費。

淡北道路工程11月27日進行主線高架橋基樁挖掘時，施工廠商不慎鑽破自來水管線，自11月28日凌晨0時起減壓供水，中午過後暫停供水，影響範圍涵蓋淡水區16個里，共約6.2萬戶。

台灣自來水公司今天發布新聞稿表示，搶修後，11月30日下午5時搶修完成並逐步恢復供水，部分管線末端及高地區因需進行加壓與排氣作業，預計於12月2日凌晨2時全面恢復供水。

台水公司表示，依營業章程規定，停水超過1日者，當月基本費按停水天數比例扣減，停水超過3日者，除依前項扣減基本費外，另按停水1日扣減1日用水費，相關減免措施均將主動辦理。

經濟部台灣自來水公司發言人、副總經理武經文接受中央社記者電訪時表示，此次事故造成民眾不便，深感抱歉，並感謝用戶的體諒與配合。由於各里從昨日下午陸續復水，最晚是2日凌晨復水，因此，停水天數各不同。

武經文表示，經晚間內部討論後，決定所有停水範圍用戶都一律從寬認定停水4天，將主動扣減基本費及用水費，至於金額仍待依用水口徑進行細算。

