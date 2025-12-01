淡古推戶外音樂會 南北軒與大學生同台展現傳統新生命

新北市立淡水古蹟博物館將於12月7日舉辦一場結合傳統藝陣與青年創意的戶外音樂會「風入松SONATA—淡水聽」，由今年甫獲新北文化獎肯定的百年北管團「淡水南北軒」領銜演出，並與台大創新設計學院18位學生跨域合作，邀請民眾走進淡水紅毛城，在百年古蹟中感受最在地的文化碰撞。

活動將於當日下午2時30分至4時舉辦，以北管曲牌「風入松」為核心主題。開場由南北軒藝師與學生共同演繹「風入松」選段，象徵世代交會、文化傳承的共鳴；接續演出的五首作品由學生以「風入松」為靈感，融合搖滾、古典、電子音樂、聲景與即興等多元元素，展現新世代對傳統音樂的重新詮釋。淡古表示，此次音樂會為跨領域合作成果的集中展現，具實驗性，也具時代感。

淡古館長蔡美治表示，淡水紅毛城與淡水南北軒同樣擁有百年歷史，兩者都是淡水文化的重要象徵。古蹟與藝陣在青年創意的參與下激盪新能量，不僅展現傳統樂曲的再生，也象徵文化在交流中持續延伸。「這次合作讓傳統音樂在不同世代之間重新被理解與想像，是文化永續非常珍貴的一環。」

台大創新設計學院副教授蔡佳芬指出，此次跨域合作源自「音樂合作的藝術與實踐」課程，邀請南北軒擔任業師，帶領學生學習北管節奏、旋律與精神，並進行多次田野調查，深入接觸淡水地方歷史與人文。歷時三個月構思與排練，本次演出將呈現學生眼中的傳統文化新樣貌。

「風入松SONATA—淡水聽」活動採自由參加，但須購票入場，門票每張80元，可同時免費參觀「小白宮」及滬尾礮臺。淡古也宣布配合政府普發現金政策，自即日起至115年1月1日推出門票「兩人同行、一人免費」優惠；新北市民、65歲以上及未滿12歲國民、55歲以上原住民族及在校學生皆享免票入場。