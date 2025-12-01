淡水停水第四天 供水一再後延基層炸鍋轟「人禍」

快訊

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
居民扶老攜幼排隊取水。 圖／紅樹林有線電視提供
淡北道路工程誤挖深埋8公尺處管線，導致淡水區逾6萬戶自27日晚間起全面停水，到今天12月1日，依然無法完全恢復供水，民眾提水排隊人龍遍布巷弄，民眾痛批，都這麼久了，都還沒有水，這樣的失誤造成人民民生停擺四天，是不是把淡水區居民當做二等公民，民怨沸騰。

多位里長受訪痛批，此次不是天災，「分明是人禍」，盼中央、地方改善供水韌性並增派水車協助，記者在淡水多處補水點看到，居民扶老攜幼排隊取水，有人用嬰兒推車載水桶，有人拎著鍋子、寶特瓶前來盛接，水車一到，民眾立刻蜂擁而上，里長們也緊急協助搬水、維持秩序。

崁頂里里長吳庭岳表示，這次停水讓整個三萬多人的崁頂里「日常生活完全停擺」，不少家庭無法煮飯、清潔，連最基本的沖馬桶都困難。

鄧公里里長邱美津表示，第一批停水時，鄧公里原本還有水，但她心知肚明，因為我們是山坡地，減壓後一定跟著沒水，果然停水時間拉長，明明就是施工挖斷造成的人禍，卻要居民來承擔後果，也讓淡水居民民怨四起。

新北市務局表示，由於11月29日深度開挖後，2側湧出大量地下水，邊坡土壤也開始坍滑，昨晚緊急打設鋼板樁補強，避免再度坍方。他表示，30日中午前已將破損管線切割完畢，並清除餘土，新管線也完成切割，並且在下午5時置換完畢，然而為避免後續漏水疑慮，現場需再追加一道切割，加上排泥、清除汙泥程序，修復時間為11月30日下午5點。

對於是否懲處施工單位，新北市工務局長馮兆麟說，這段管線是10多年前的深埋潛盾施工，圖資與現況有落差，會全面檢討。

