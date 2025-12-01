汐止銀髮明星運動會登場 多項趣味競賽長輩樂

為了鼓勵長輩以運動擁抱健康，春風夏雨社會福利協會與大汐止獅子會舉辦銀髮明星運動會，利用假日在汐止的厚德活動中心登場，吸引上百位長輩組隊參加，包括了槌球、排球等多項趣味競賽，比賽激烈，長輩玩的好開心。

春風夏雨社會福利協會理事長俞美娟表示，還是要講到當時舉辦的初心，因為我們都不希望老人家在家裡只坐著，看電視就坐在客廳吃吃喝喝，或是唸自己的孩子，這樣會影響家裡的和樂，所以，當時就希望老人家可以走出來。除了開心的去玩、開心的笑，而且可以運動、玩遊戲，現場老人家都展現很開心的笑容，辦專屬銀髮族的運動會，希望他們能有一個運動家的精神，玩得開心，最重要的是有榮譽感，然後在生活找到他們生活的一個意義。

大汐止獅子會長陳舜鑫提到，今年再次跟春風夏雨協會，一起主辦第四屆銀髮明星運動會，台灣已經正式進入了超高齡的社會，希望多鼓勵這些年長者可以出來，跟著我們一起做運動。所以，也安排了健身教練，帶著年長者一起做體操，還有活動現場，有很多的聯合社會服務，包含到為兒癌募捐發票、還有預防糖尿病的血糖檢測，以及二手品的義賣，活動非常豐富！

厚德里長陳有諒指出，非常高興來參加國際獅子會300B2區大汐止獅子會，在厚德里活動中心來舉辦社會服務，銀髮明星運動會今年是第四屆了，不但，有趣味競賽，也有成果義賣公益活動，因為都是銀髮族的，厚德里也有好幾隊參加，其中一團是里內老人共餐的志工，去年他們得第一！希望今年能夠再接再厲，也能夠得第一。

長輩們化身運動員，開始了各項趣味競賽，充滿朝氣活力，第一場比的是九宮格，一次上場三個人，用橡皮筋射中前方九宮格裡的汽球或是保特瓶，長輩們展現精準度，連最上頭小小的橘色乒乓球都能夠射中，接著登場的，則是槌式保齡球賽，當長輩拿著球具把球揮出去，打倒瓶子時，都超興奮，大家都抱著必勝決心，長輩說真的好刺激又好玩。

至於坐式汽球排球，是大家都要坐著打排球，球不能出界、落地，最重要的是不能站起來，長輩們都拼盡全力，當天共有10支隊伍同場競技，銀髮明星運動會，己經邁入第四屆，推廣長者愛運動，健康福氣來，培養長輩運動好習慣，銀髮生活更多采多姿，身心更健康。