防災型都更漏了「幽靈房屋」 蔣萬安：將檢討現行規範

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市副市長李四川（左）與北市長蔣萬安今天出席議會備詢。記者余承翰／攝影
台北市副市長李四川（左）與北市長蔣萬安今天出席議會備詢。記者余承翰／攝影

北市推動「大都更時代」推出防災型都更，不料，北市議員許淑華發現，北市有多達3萬多棟建築、170多萬戶，是有建照卻沒有使用執照，導致仍無法參與都更，尤其該項專案期限到2029年，呼籲北市檢討。市長蔣萬安表示，將檢討現行規範，並研議是否延長申請時限。

許淑華以松山區聯合新村為例，當地有12棟老舊建物，雖然有建照及產權登記，卻因房屋太過老舊缺乏使用執照的「幽靈房屋」，導致780戶住戶無法申請都更容積獎勵，但是屋齡超過50年之外，建築牆面龜裂、鋼筋外露等，居民憂心難敵下一次大地震。

她說，當時里長在「市長與里長有約」時提到，盼能協助解決，雖然裁示能夠簡化認定，但之後執行機關仍要求不得額外放寬，因此老舊房屋使照取得困難的問題依舊存在。

而且，她也說，防災型都更期限5年，意即將在2029年3月失效，「現在距離期限只剩下3年多，以聯合新村為例，780戶要在3年完成百分之百整合？」

許淑華說，聯合新村只是北市的縮影，統計北市50年以上有建照卻沒有使用執照的建築，共計3萬4085棟，若以一棟50戶計算，估計有170多萬戶不適用防災型都更容積獎勵的「合法建築物」，這也讓政策淪為橡皮圖章。

建管處長虞積學說，無論建物要申請都更或危老計畫，需要證明是合法建築物，而合法建物有兩種，一種是實施度都市計畫之前興建完成，另一種是拿到使用執照，確實北市有3萬多棟有營造執照卻沒有使照，不過，仍可依危老申請或都市更新計畫辦理時簡化。

虞積學說，營造執照就有確認興建時間點，只要付基本圖說，包含建物安全、防火避難、消防設備等建築師簽證。

蔣萬安說，老舊建築在當時的法規、時空背景之下沒有使用執照，現在又要提出使照確實很困難，所以建管處會有簡化程序，來認定該建物為合法建物。進到更新程序後，會再檢討現行規範要求，是否仍舊難以都更，並研議是否延長申請時限。

北市副市長李四川補充，當時提出防災型都市更新，就是為了要鼓勵都更，這其實是試辦的期限，若有達到效果，都委會大概會繼續辦理下去，「應該不只5加5（年），可以繼續下去。」

此外，許淑華也談到，捷運站周遭500公尺能申請北市大眾運輸導向都市發展（TOD），同樣申請期限到明年5月。蔣萬安說，TOD案也規畫延長期限，「當時規畫5年，一方面是看試辦成效，二方面是希望趕快加入計畫，若時間給很長，大家可能會推延晚一些。」

