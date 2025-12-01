汐止學童上放學危險 鄉長、鄉友街口改紅綠燈運作

快訊

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
會勘決定在上學時段，將路口閃燈號誌，改為紅綠燈正常運作。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區鄉長路與鄉友街，路不寬很難會車，不但成了交通瓶頸，在小朋友上學時間，因為路口只有閃燈，小朋友過馬路好危險，所以新北市議員張錦豪服務處就召集了相關單位人員現場會勘，討論是不是把路口的紅綠燈號誌，在上學時段，將閃燈改為紅綠燈運作，保障學童安全。

長安國小導護志工說，鄉長路紅綠燈過來的車子，速度都超快的，所以，在這個十字路口四面八方都有車子，因為自己現在都是導護阿嬤年紀都大了，沒那麼靈活，現在就是卡在學生要上課，然後有一些里民要上班，所以，訴求就是希望有紅綠燈，手控也可以，然後就是從早上7點到8點，讓學生、還有導護志工有一點安全感。

鄉長里長陳志勝表示，因為鄉長路二段跟鄉友街口，早上7點到7點40左右，這段時間就是交通尖峰時間，里內小朋友就讀長安國小，上學都要要過馬路，本身就非常注重交通全地，幸好都有導護媽媽護童，但是，他們也很危險，所以，很感謝議員張錦豪服務處特別關心安全問題，經過討論後，大家有個共識，就是早上7點到7點40分，這個路口要恢復所謂的紅綠燈運作，這樣子小朋友還有行人過馬路更安全。

會勘討論後，決定在上學時段，將路口閃燈號誌，改為紅綠燈正常運作，並且將目前的斑馬線，加鋪綠底更顯眼，提醒用路人注意，讓學童上放學更安全。

