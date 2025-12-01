快訊

還缺2成募愛心 基隆家扶歲末要送弱勢童暖心棉被

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
在地企業送來52箱的油，家扶中心一一交到弱勢家庭的手上。 圖／觀天下有線電視提供
在地企業送來52箱的油，家扶中心一一交到弱勢家庭的手上。 圖／觀天下有線電視提供

基隆家扶中心歲末暖心會就要在12/6日舉行，期望讓每戶家庭在都能收到棉被、生活物資，不過，時間緊迫，現在歲末愛心物資經費告急，還缺2成，家扶中心希望能有更多愛心人士響應，讓弱勢家庭在寒冬中收到棉被物資，感受到社會上滿滿的溫暖。

基隆家扶中心長期扶助基隆地區及新北市汐止、瑞芳等區1,200戶、約2,000名經濟弱勢兒少，除了提供扶助金外，每月會固定募集民生物資及發放，協助家庭減輕經濟壓力。像是這個月就有在地企業送來52箱的油，家扶中心都會利用每個月發放扶助金、物資時，一一交到弱勢家庭的手上。

汐止家扶中心組長可琳表示，長期以來，有許多善心企業與團體持續支持物資捐贈，為弱勢家庭帶來溫暖力量，不僅有全家便利商店與民眾捐贈微波食品，燒石鼎石頭小火鍋與廠商也多次邀請家庭至店內用餐及外送至服務處贈予100份小火鍋提供扶助家庭食用。本月28日國產建材實業股份有限公司汐止廠捐贈 52 箱油品，由廠長陳丁郎代表捐贈給汐止服務處，協助服務家庭日常所需生活物資，許多家長收到後紛紛表示感謝。

可琳進一步表示，今年基隆家扶中心將於12/6日，在臺灣海洋大學育樂館舉辦「迎向未來．被感溫馨」歲末祝福暖心會，期望讓每戶家庭在歲末都能收到棉被、生活物資及滿滿的支持，不過，時間快到了，經費仍有兩成缺口，每戶所需 1,500 元（棉被及物資由中心統一購置），急需民眾踴躍支持。

基隆家扶中心主任黃詩文說：「人人都可以是棉被超人，就差您的一份力量！」呼籲社會大眾在年末共同響應，為弱勢家庭帶來一個更安心、更溫暖的冬天，一起迎接嶄新的新年。

家扶中心 基隆 汐止

