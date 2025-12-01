快訊

「猛鬼大樓」將改建！西寧市場攤商不滿空間變小 市府諾持續溝通

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
被戲稱「猛鬼大樓」的西寧國宅，將於明年改建。本報資料照片
被戲稱「猛鬼大樓」的西寧國宅，將於明年改建。本報資料照片

被戲稱「猛鬼大樓」的西寧國宅，將於明年改建，台北市長蔣萬安今赴議會備詢，但攤商不滿認為，新規畫大樓縮減市場空間，甚至原本在地下一樓的攤上也沒辦法搬到1樓，質疑市場處承諾跳票。市長蔣萬安承諾，會在年底前先讓市場兩個自治會合併再來協調攤位問題。市場處表示，會先和攤商溝通原則不會影響改建進度。

「西寧國宅」隨著北市府規畫將於2026年拆除，改建為「福星社會住宅」，目前正完成拆除規畫及啟動拆除工程發包作業，因市場攤商反映希望於明年農曆年後完成搬遷，將配合市場處的市場中繼計畫，待各單位搬遷完成後即辦理拆除工程。

不過市場攤商對於未來改建後攤商規畫及信仰中心設置位址不滿，攤商認為，目前改建後攤位空間嚴重不足，目前新市場規畫再B1、1F，但改建後許多公社壓縮空間，無法滿足現有攤商，應多增加一層樓作為市場使用，卸貨格位也設計不夠，僅在B1有36個格位，但實際需要150格，滿足攤商、總舖師大型車停車空間。

攤商痛批，市場處曾允諾要讓所有B1攤商可移至1樓營業，設計圖完全看不到市場處承諾，早期建設國宅政府是規畫所有攤商於1樓營業，如今在地下室營運30、40年，「難道重建後還要繼續待在地下室嗎？」呼籲市場處履行承諾。

議員劉耀仁痛批，市場處與攤商討論，最後做出來的設計圖仍完全失焦，B1、1F給市場攤販才7000平方公尺，與當初攤商要求1萬平方公尺仍有差距，既然是新建大樓，不應把攤商再逼入B1不見天日處營業，讓兩者移到1F、2F，B1則作為生鮮處理、冷凍庫、卸貨停車場等。

副市長李四川表示，目前遇到問題是1F攤商不願意移到2F，若沒空出來1樓空間就沒辦法調配，仍需要協調，盼地方議員也能大力幫忙。市場處長黃宏光表示，目前西寧市場有兩個自治會，目前有共識合併，市場處樂觀其成，合併後也會針對攤位來協調。

