「品味貢寮」發表創新山海小旅行 展現在地魅力

汐止區鄉長路與鄉友街，路不寬很難會車，不但成了交通瓶頸，在小朋友上學時間，因為路口只有閃燈，小朋友過馬路好危險，所以新北市議員張錦豪服務處就召集了相關單位人員現場會勘，討論是不是把路口的紅綠燈號誌，在上學時段，將閃燈改為紅綠燈運作，保障學童安全。

2025-12-01 18:50