「品味貢寮」發表創新山海小旅行 展現在地魅力
新北市「品味貢寮」地域品牌今(1)日在貢寮「阿松商行」發表全新山海小旅行與伴手禮系列，帶領民眾走入淡蘭古道、雞母嶺與澳底，體驗貢寮獨有的山珍海味與人文故事。
本次推出6大主題遊程，從水梯田野餐、慢旅走讀、攀樹教育，到石花菜、食魚與山藥文化體驗，完整呈現「親山近海」的地方特色。
「品味貢寮」理事長陳世偉表示，「品味貢寮」由在地青農與創生夥伴共同組成，持續打造以「山珍、海味、人情味」為核心的深度旅遊品牌。除遊程外，本次亦推出多款伴手禮，包括山藥米蛋糕、鵝仔菜麵包、山海手工皂，以及醃漬小九孔、澳底透抽等在地海味，強化地方品牌的多元面貌。
新北市農業局長諶錫輝表示，農業局以創生策略輔導地方打造地域品牌，繼金山「金山漫遊」後，再協助成立「品味貢寮」，成功串連成「青春山海線」旅遊帶。
