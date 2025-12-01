聽新聞
0:00 / 0:00
自來水不安引民怨…侯友宜道歉 謝國樑：狀況不一樣 基隆首重揪出元凶
新北市政府施工挖破自來水管線，導致淡水區6萬多戶停水，新北市長侯友宜今道歉。基隆因自來水汙染，約10萬戶受影響，基隆市長謝國樑今天說，兩事狀況不一樣，汙染案最重要的是揪出元凶，不可以讓做這事的人置身事外，逍遙法外。
自來水公司第1區管理處八堵抽水站，11月27日從基隆河抽取的原水因有油汙，導致新山淨水場供水的基隆超過10萬戶、新北市汐止超過5萬戶，無法安全使用自來水。
謝國樑今天下午宣布，這次自來水汙染事件已達災害程度，將動用災害準備金賠償受害的用戶。相關證據保全資訊、申請表格等資料，會透過區公所發到各里辦公室，供民眾索取使用。
謝國樑說，環境部的簡任技正到基隆了解基隆汙染狀況，對方下午在碇內抽水站附近，表示如果風一吹，還是可以聞到汽油味，表示「這件事情根本都還沒結束」，各單位要共同努力，把真凶揪出來，並透過這次的經驗，讓未來的用水能夠更安全，更穩定。
基隆自來水受汙染的同一天，新北市政府施作淡水河北側道路工程挖破地下自來水管線，導致淡水區6萬多戶停水多日，民眾抱怨連連。侯友宜今天在市民廣場出席活動，接受媒體聯訪時表示歉意。
媒體今天詢問謝國樑，對於市民這幾天用水不便，是不是要向市民說聲抱歉。謝說，現在首要追查到底元凶是誰？到底是誰汙染了基隆跟汐止民眾用水，這個跟淡水意外挖破水管有不一樣。在傾全力查出元凶後，他願意對這次市民朋友用水不便，表達立場跟看法。
謝國樑表示，今午跟水公司協調，雙方看法相當一致，就是元凶一定要把它揪出來。市府確實是有部分公權力，但跟真正的司法調查權比較起來，還是有一定的落差。
謝國樑呼籲，各單位要窮盡一切力量，把元凶揪出來，不要讓大家覺得，做這個樣子的事情可以以置身事外，可以逍遙法外，這是對未來用水安全非常重要的訊號。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言