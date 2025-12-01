快訊

要漲價了 中油：12月桶裝瓦斯每公斤調漲1.7元

家長不知情！未成年夜校生無照騎車載女同學 自撞分隔島亡

日職／年薪想達5億日圓實在太難 徐若熙起步就是頂級身價

聽新聞
0:00 / 0:00

新北破多年「沉痾戶」難題…啟動汙水接管 2026年底完工

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
施工團隊與民眾及相關單位會勘，確認汙水管線施工及障礙排除方式。圖／新北市水利局提供
施工團隊與民眾及相關單位會勘，確認汙水管線施工及障礙排除方式。圖／新北市水利局提供

新北市多年卡關的污水接管「沉痾戶」工程終於突破瓶頸。水利局宣布，歷經6次公開招標、數度調整預算後，「114至117年度新北市汙水下水道系統未納戶接管工程第一標」已於10月28日順利決標，工程經費5000萬元全數由市府自籌，將針對過去因施工障礙而無法接管的家戶重新處理，目標在2026年底前全面完工。

水利局長宋德仁表示，此次工程的對象，都是過去被視為「最難接管」的用戶，包含後巷過窄、地下管線錯綜無路徑可埋、施工範圍受私人土地限制，或建築形式特殊等案例，往往會讓工程團隊束手無策。也正因如此，這項工程歷經物價上漲、缺工潮等挑戰，前後共招標6次才成功，堪稱新北「最硬的汙水工程」。

宋德仁說，工程決標後，將透過重啟現場調查、重新規畫施工動線及工法調整等方式，「鍥而不捨地把每一戶的障礙打通」。他指出，自104年啟動障礙戶接管專案以來，已成功協助5萬6819戶完成接管，讓更多老舊社區與後巷環境「重見光明」。隨著環保意識提升，民眾對改善生活環境的需求愈發強烈，目前仍有93件、約1萬500戶列為未納戶待辦案件，水利局將持續溝通、現勘與評估施工可行性。

水利局呼籲住戶務必把握這次珍貴的專案接管機會，並積極配合施工。接管完成後，不僅可停止使用化糞池、免除定期抽水肥的費用與異味問題，後巷空間也將更乾淨、明亮、安全，住戶更可節省抽水肥、電費及設備維護等開銷，讓「免抽水肥」成為日常。

施工人員將住戶生活汙水接入污水管線，未來不用再抽水肥。圖／新北市水利局提供
施工人員將住戶生活汙水接入污水管線，未來不用再抽水肥。圖／新北市水利局提供
接管完成後的後巷變得乾淨寬敞，可供住戶行走。圖／新北市水利局提供
接管完成後的後巷變得乾淨寬敞，可供住戶行走。圖／新北市水利局提供

水利局 水肥 污水

延伸閱讀

新北推「十大友善樂齡政策」 侯友宜：打造高齡友善城市

立委爭取大里成功國中三合一啟用 工程總經費3.1億元

淡水大停水…這2里估明天凌晨才恢復 民代要求直接定額賠償

新北攜手海洋大學 開放實驗室帶高中生探索海洋

相關新聞

自來水不安引民怨…侯友宜道歉 謝國樑：狀況不一樣 基隆首重揪出元凶

新北市政府施工挖破自來水管線，導致淡水區6萬多戶停水，新北市長侯友宜今道歉。基隆因自來水汙染，約10萬戶受影響，基隆市長...

淡水停水原因曝！圖資落差為常態 專家籲強化施工前查核

淡水因淡北道路工程誤挖自來水幹管，導致6萬多戶長時間停水，引發地方強烈不滿，凸顯地下管線圖資與現況落差問題。專家指出，這...

「猛鬼大樓」將改建！西寧市場攤商不滿空間變小 市府諾持續溝通

被戲稱「猛鬼大樓」的西寧國宅，將於明年改建，台北市長蔣萬安今赴議會備詢，但攤商不滿認為，新規畫大樓縮減市場空間，甚至原本...

汐止銀髮明星運動會登場 多項趣味競賽長輩樂

為了鼓勵長輩以運動擁抱健康，春風夏雨社會福利協會與大汐止獅子會舉辦銀髮明星運動會，利用假日在汐止的厚德活動中心登場，吸引上百位長輩組隊參加，包括了槌球、排球等多項趣味競賽，比賽激烈，長輩玩的好開心。

汐止學童上放學危險 鄉長、鄉友街口改紅綠燈運作

汐止區鄉長路與鄉友街，路不寬很難會車，不但成了交通瓶頸，在小朋友上學時間，因為路口只有閃燈，小朋友過馬路好危險，所以新北市議員張錦豪服務處就召集了相關單位人員現場會勘，討論是不是把路口的紅綠燈號誌，在上學時段，將閃燈改為紅綠燈運作，保障學童安全。

還缺2成募愛心 基隆家扶歲末要送弱勢童暖心棉被

基隆家扶中心歲末暖心會就要在12/6日舉行，期望讓每戶家庭在都能收到棉被、生活物資，不過，時間緊迫，現在歲末愛心物資經費告急，還缺2成，家扶中心希望能有更多愛心人士響應，讓弱勢家庭在寒冬中收到棉被物資，感受到社會上滿滿的溫暖。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。