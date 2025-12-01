新北破多年「沉痾戶」難題…啟動汙水接管 2026年底完工

新北市多年卡關的污水接管「沉痾戶」工程終於突破瓶頸。水利局宣布，歷經6次公開招標、數度調整預算後，「114至117年度新北市汙水下水道系統未納戶接管工程第一標」已於10月28日順利決標，工程經費5000萬元全數由市府自籌，將針對過去因施工障礙而無法接管的家戶重新處理，目標在2026年底前全面完工。

水利局長宋德仁表示，此次工程的對象，都是過去被視為「最難接管」的用戶，包含後巷過窄、地下管線錯綜無路徑可埋、施工範圍受私人土地限制，或建築形式特殊等案例，往往會讓工程團隊束手無策。也正因如此，這項工程歷經物價上漲、缺工潮等挑戰，前後共招標6次才成功，堪稱新北「最硬的汙水工程」。

宋德仁說，工程決標後，將透過重啟現場調查、重新規畫施工動線及工法調整等方式，「鍥而不捨地把每一戶的障礙打通」。他指出，自104年啟動障礙戶接管專案以來，已成功協助5萬6819戶完成接管，讓更多老舊社區與後巷環境「重見光明」。隨著環保意識提升，民眾對改善生活環境的需求愈發強烈，目前仍有93件、約1萬500戶列為未納戶待辦案件，水利局將持續溝通、現勘與評估施工可行性。