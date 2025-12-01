淡水停水原因曝！圖資落差為常態 專家籲強化施工前查核

淡水因淡北道路工程誤挖自來水幹管，導致6萬多戶長時間停水，引發地方強烈不滿，凸顯地下管線圖資與現況落差問題。專家指出，這類情況在台灣並不罕見，尤其早期埋設的管線資料精準度不足，若施工單位僅依圖資作業，就很容易發生誤挖事故。

新北市土木技師公會理事長丘達昌表示，台灣許多管線如高壓電纜、自來水管、電信管路都是數十年前埋設，當時科技水準有限，位置、深度紀錄不夠精準，「圖上畫的位置跟實際埋的位置不一樣，是非常常見的事」。他說，工程界普遍知道「圖資可參考，但不能完全相信」，因此施工前必須透過各種方式做實際查核。

丘達昌指出，如要避免類似誤挖事件再度發生，關鍵在於「施工前的精準查核」。目前多數公共工程皆會編列管線調查預算，施工單位可依不同深度採取相應的查核方式，包括針對較淺層瓦斯與通訊管線進行試挖確認、透過透地雷達掌握中等深度的地下設施位置；若遇到像本次深達8公尺、直徑達1000公釐的自來水幹管，則應在基樁開挖前先進行鑽孔探測，以確認周邊是否存在重要管線。他強調，只要在開挖前做好更細緻的調查，就能大幅降低誤挖風險，避免公共工程對民生造成重大衝擊。

土木技師陳勝松也表示，地下管線圖資與現況不符，本來就不是罕見問題，因此更凸顯施工前「試挖與探測」的重要性。他說，工程單位應在施工區域先開挖確認主要管線位置，或先以探勘儀器定位，確認圖資資訊是否正確，若發現管線位置偏移，也應立即修正進攻圖，避免下一次施工單位再依錯誤資料作業。

陳勝松指出，許多誤挖事故源於「圖資指在右邊、管線在中間」，施工單位若未再做確認就下樁，很容易直接打中管線。「重要民生管線一定要反覆確認，不能只看圖就施工。」他強調，施工前確實查核、現場試挖，是最基本也是最有效的預防方式。