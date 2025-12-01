淡水停水原因曝！圖資落差為常態 專家籲強化施工前查核

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
淡水因淡北道路工程誤挖自來水幹管，導致6萬多戶長時間停水，引發地方強烈不滿，凸顯地下管線圖資與現況落差問題。專家指出，這類情況在台灣並不罕見，尤其早期埋設的管線資料精準度不足，若施工單位僅依圖資作業，就很容易發生誤挖事故。

新北市土木技師公會理事長丘達昌表示，台灣許多管線如高壓電纜、自來水管、電信管路都是數十年前埋設，當時科技水準有限，位置、深度紀錄不夠精準，「圖上畫的位置跟實際埋的位置不一樣，是非常常見的事」。他說，工程界普遍知道「圖資可參考，但不能完全相信」，因此施工前必須透過各種方式做實際查核。

丘達昌指出，如要避免類似誤挖事件再度發生，關鍵在於「施工前的精準查核」。目前多數公共工程皆會編列管線調查預算，施工單位可依不同深度採取相應的查核方式，包括針對較淺層瓦斯與通訊管線進行試挖確認、透過透地雷達掌握中等深度的地下設施位置；若遇到像本次深達8公尺、直徑達1000公釐的自來水幹管，則應在基樁開挖前先進行鑽孔探測，以確認周邊是否存在重要管線。他強調，只要在開挖前做好更細緻的調查，就能大幅降低誤挖風險，避免公共工程對民生造成重大衝擊。

土木技師陳勝松也表示，地下管線圖資與現況不符，本來就不是罕見問題，因此更凸顯施工前「試挖與探測」的重要性。他說，工程單位應在施工區域先開挖確認主要管線位置，或先以探勘儀器定位，確認圖資資訊是否正確，若發現管線位置偏移，也應立即修正進攻圖，避免下一次施工單位再依錯誤資料作業。

陳勝松指出，許多誤挖事故源於「圖資指在右邊、管線在中間」，施工單位若未再做確認就下樁，很容易直接打中管線。「重要民生管線一定要反覆確認，不能只看圖就施工。」他強調，施工前確實查核、現場試挖，是最基本也是最有效的預防方式。

兩位專家皆認為，淡水這起大停水事件凸顯政府與管線單位在圖資管理上仍有改善空間，未來不僅需強化圖資更新，也必須要求所有工程在施作前落實調查程序，才能真正減少民生危機再度發生。

里民昨晚去飯店、汽車旅館洗澡應急。圖／沙崙里長彭瑀筑提供
里民昨晚去飯店、汽車旅館洗澡應急。圖／沙崙里長彭瑀筑提供

