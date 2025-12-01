快訊

要漲價了 中油：12月桶裝瓦斯每公斤調漲1.7元

家長不知情！未成年夜校生無照騎車載女同學 自撞分隔島亡

日職／年薪想達5億日圓實在太難 徐若熙起步就是頂級身價

千本童書入住萬華社宅 立委攜手出版社打造共讀空間

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
千本童書入住萬華社宅。吳沛憶國會辦公室／提供
千本童書入住萬華社宅。吳沛憶國會辦公室／提供

萬華第一處中央興辦社宅「萬華安居」1日正式起租，一樓貼心規劃兒童閱覽室，由立委吳沛憶與華江里洪佳君里長自規劃階段便持續爭取的在地心願，盼社宅不只提供居住，更能回饋鄰里、陪伴孩子成長。

吳沛憶與洪佳君攜手中華民國出版商業同業公會全國聯合會及多家出版社舉行書籍捐贈儀式，為閱覽室募集超過 1,000本書籍，讓空間在啟用之初就充滿濃濃書香。

國家住宅及都市更新中心柯茂榮執行長、台北市議員劉耀仁、洪婉臻，以及華江國小和家長會代表、華江幼兒園孩童及社區民眾共同參與，一起開箱屬於萬華孩子的閱讀小天地。

吳沛憶表示，今天是社宅正式入住的第一天，而孩子們的故事書，也在同一天到位。洪佳君里長與她共同催生兒童閱覽室，這也是中央與在地共同努力的成果，國家住都中心在規劃過程中充分納入社區意見，讓閱覽室更貼近孩子與家長需求。

吳沛憶指出，萬華安居除了規劃閱覽室，也採取無圍牆的開放設計，期待社宅成為鄰里互動的生活場域，未來將不只是住戶的家，更是社區共同使用的重要公共空間。

吳沛憶也特別感謝立委陳培瑜協助募書，陳培瑜不僅協助號召出版社響應公益，也針對閱覽室的硬體空間提供許多建議，讓空間更安全、舒適，更適合孩子自由探索。

洪佳君里長表示，閱覽室是地方期盼已久的空間，從林昶佐委員任內至吳沛憶接力，都持續向中央爭取。她也感謝出版社捐贈，未來規劃讓華江國小的孩子擔任閱覽室的「小小館長」，學習整理、上架與管理書籍，創造共用、共學、共好的閱讀環境。

住都中心執行長柯茂榮則表示，萬華安居是住都中心在萬華的第一座社宅，採取無圍牆設計，歡迎周邊里民共同使用，期盼住戶跟里民能在這裡一起共榮共好。

中華民國出版商業同業公會全國聯合會理事長吳政鴻表示，很開心能共同參與公益活動，讓孩子們回到家後，走到一樓就能翻開書、進入故事世界。時報文化（8923）董事長趙政岷也分享，書中自有黃金屋，每一本書都能陪孩子走向更大的視野，若閱覽室未來有需要，出版社願意持續提供替換書籍。

吳沛憶也感謝中華民國出版商業同業公會、時報文化、未來親子、禾流文創、采實文化、聯寶國際文化、風車圖書捐贈精美繪本、童書及適合各年齡層孩子適合閱讀的書籍。未來閱覽室的書籍會持續更新增補，提供孩子們足夠的閱讀資源。

吳沛憶表示，這份閱讀禮物是由里長、地方夥伴、出版社與國家住都中心共同為萬華孩子準備的心意，希望陪伴孩子們平安長大、快樂閱讀，也讓萬華安居成為社區裡溫暖的小角落。

萬華 閱讀 文化

延伸閱讀

涉幽靈連署限制出海、出境 賴苡任「無奈」宣布投入議員初選盼解禁

罷免連署「藍罷團」賴苡任不認罪 律師批：國家機器要負舉證責任

新北放寬社宅入住資格 508戶12月開放申請

天然氣庫存僅10天 綠委籲建船隊確保供應

相關新聞

自來水不安引民怨…侯友宜道歉 謝國樑：狀況不一樣 基隆首重揪出元凶

新北市政府施工挖破自來水管線，導致淡水區6萬多戶停水，新北市長侯友宜今道歉。基隆因自來水汙染，約10萬戶受影響，基隆市長...

淡水停水原因曝！圖資落差為常態 專家籲強化施工前查核

淡水因淡北道路工程誤挖自來水幹管，導致6萬多戶長時間停水，引發地方強烈不滿，凸顯地下管線圖資與現況落差問題。專家指出，這...

「猛鬼大樓」將改建！西寧市場攤商不滿空間變小 市府諾持續溝通

被戲稱「猛鬼大樓」的西寧國宅，將於明年改建，台北市長蔣萬安今赴議會備詢，但攤商不滿認為，新規畫大樓縮減市場空間，甚至原本...

汐止銀髮明星運動會登場 多項趣味競賽長輩樂

為了鼓勵長輩以運動擁抱健康，春風夏雨社會福利協會與大汐止獅子會舉辦銀髮明星運動會，利用假日在汐止的厚德活動中心登場，吸引上百位長輩組隊參加，包括了槌球、排球等多項趣味競賽，比賽激烈，長輩玩的好開心。

汐止學童上放學危險 鄉長、鄉友街口改紅綠燈運作

汐止區鄉長路與鄉友街，路不寬很難會車，不但成了交通瓶頸，在小朋友上學時間，因為路口只有閃燈，小朋友過馬路好危險，所以新北市議員張錦豪服務處就召集了相關單位人員現場會勘，討論是不是把路口的紅綠燈號誌，在上學時段，將閃燈改為紅綠燈運作，保障學童安全。

還缺2成募愛心 基隆家扶歲末要送弱勢童暖心棉被

基隆家扶中心歲末暖心會就要在12/6日舉行，期望讓每戶家庭在都能收到棉被、生活物資，不過，時間緊迫，現在歲末愛心物資經費告急，還缺2成，家扶中心希望能有更多愛心人士響應，讓弱勢家庭在寒冬中收到棉被物資，感受到社會上滿滿的溫暖。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。