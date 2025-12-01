淡北工程挖破水管釀6.6萬戶停水 市府啟動補償及究責
淡北道路工程11月27日施作基樁時，承包商不慎鑽破深埋地下8公尺的自來水管，造成淡水區16里、共6萬6443戶大停水約72小時。新北市政府表示，事故發生後已啟動應變，自來水公司將依停水日數折減水費，並由新工處設立三日受理窗口統一處理民眾陳情；後續也將依契約開罰顧問公司與承包商，待調查釐清責任後再進行追究。
台水與市府團隊連日搶修，昨日下午5時起陸續恢復供水，但因管網需緩慢加壓，仍有部分末端及高地區域尚未完全復水。工務局長馮兆麟說，事故造成居民長時間無法用水，「深感抱歉」，已請台水依規折減水費；包商也已啟動保險機制，新工處自今日下午起連續三天於淡水區公所設置窗口，受理居民財物損失與各項陳情。
馮兆麟說明，依「施工安全衛生管理作業要點」，將對顧問公司及承包商進行罰處，並將盡速查明事故原因，依契約追究責任。新工處長簡必琦補充，施工前確實已與台水核對圖資並進行透地檢測，但此次事件顯示圖資與現況仍有落差，後續會全面檢討地下管線資料、儀器探測及施工流程，尤其對民生管線將採更嚴格重複檢核，以降低誤挖風險。
淡水區長陳怡君表示，這次停水期間，民眾反映最多的問題就是「生活無水可用」，尤其洗澡、盥洗及日常用水量不足最讓居民崩潰。位於高地的崁頂里因地勢關係，幾乎每次都是最晚恢復供水，居民怨氣也最強。公所已設置25處臨時供水站並調度巡迴水車補給；若部分社區已復水，也會立即將該區供水站移至仍缺水地區，提高支援效率。
陳怡君指出，包括餐飲、零售等商家也因無水可用而受重創，大家共同訴求都是「要快點復水」。針對夜間無水可洗澡的困境，公所今日晚間將開放五家合作飯店及兩處活動中心，供居民免費使用洗浴設備。她說，外界關注的賠償問題，目前正由市府與施工單位協商中，台水也已派人駐點公所協助受理居民陳情，後續將盡力協助民眾提出求償與補償事宜。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言