快訊

淡水大停水原因曝！專家：圖資落差是常態 不能只看圖施工

春水堂公益店茶壺水含清潔劑3人就醫 中市勒令停業最高罰千萬

淡北工程挖破水管釀6.6萬戶停水 市府啟動補償及究責

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新工處於今日下午1時起連續3天，在淡水區公所設置統一窗口受理民眾陳情訴求。圖／新北市工務局提供
新工處於今日下午1時起連續3天，在淡水區公所設置統一窗口受理民眾陳情訴求。圖／新北市工務局提供

淡北道路工程11月27日施作基樁時，承包商不慎鑽破深埋地下8公尺的自來水管，造成淡水區16里、共6萬6443戶大停水約72小時。新北市政府表示，事故發生後已啟動應變，自來水公司將依停水日數折減水費，並由新工處設立三日受理窗口統一處理民眾陳情；後續也將依契約開罰顧問公司與承包商，待調查釐清責任後再進行追究。

台水與市府團隊連日搶修，昨日下午5時起陸續恢復供水，但因管網需緩慢加壓，仍有部分末端及高地區域尚未完全復水。工務局長馮兆麟說，事故造成居民長時間無法用水，「深感抱歉」，已請台水依規折減水費；包商也已啟動保險機制，新工處自今日下午起連續三天於淡水區公所設置窗口，受理居民財物損失與各項陳情。

馮兆麟說明，依「施工安全衛生管理作業要點」，將對顧問公司及承包商進行罰處，並將盡速查明事故原因，依契約追究責任。新工處長簡必琦補充，施工前確實已與台水核對圖資並進行透地檢測，但此次事件顯示圖資與現況仍有落差，後續會全面檢討地下管線資料、儀器探測及施工流程，尤其對民生管線將採更嚴格重複檢核，以降低誤挖風險。

淡水區長陳怡君表示，這次停水期間，民眾反映最多的問題就是「生活無水可用」，尤其洗澡、盥洗及日常用水量不足最讓居民崩潰。位於高地的崁頂里因地勢關係，幾乎每次都是最晚恢復供水，居民怨氣也最強。公所已設置25處臨時供水站並調度巡迴水車補給；若部分社區已復水，也會立即將該區供水站移至仍缺水地區，提高支援效率。

陳怡君指出，包括餐飲、零售等商家也因無水可用而受重創，大家共同訴求都是「要快點復水」。針對夜間無水可洗澡的困境，公所今日晚間將開放五家合作飯店及兩處活動中心，供居民免費使用洗浴設備。她說，外界關注的賠償問題，目前正由市府與施工單位協商中，台水也已派人駐點公所協助受理居民陳情，後續將盡力協助民眾提出求償與補償事宜。

淡水區公所統一窗口受理民眾陳情訴求。圖／新北市工務局提供
淡水區公所統一窗口受理民眾陳情訴求。圖／新北市工務局提供

淡水 停水 水公司

延伸閱讀

淡水大停水…這2里估明天凌晨才恢復 民代要求直接定額賠償

淡水停水補償出爐 水費按天折減、承包商啟動理賠機制

淡北道路施工挖破管線停水 新北：已恢復供水

淡水大停水6萬戶2天沒水用 水公司搶修完成洪孟楷要求補償

相關新聞

淡水停水原因曝！圖資落差為常態 專家籲強化施工前查核

淡水因淡北道路工程誤挖自來水幹管，導致6萬多戶長時間停水，引發地方強烈不滿，凸顯地下管線圖資與現況落差問題。專家指出，這...

淡北工程挖破水管釀6.6萬戶停水 市府啟動補償及究責

淡北道路工程11月27日施作基樁時，承包商不慎鑽破深埋地下8公尺的自來水管，造成淡水區16里、共6萬6443戶大停水約7...

淡水大停水…這2里估明天凌晨才恢復 民代要求直接定額賠償

淡北道路施工廠商挖破管線造成淡水大停水，部分區域停水邁向第80小時，地方民怨沸騰，新北市議會今天下午審查預算，多位議員批...

基隆、汐止自來水汙染禍首找到了！檢測出「柴油碎片」 疑為異味來源

基隆市立委林沛祥今天說，上午與基隆市長謝國樑、新北市立委廖先翔，與自來水公司總經理李丁來討論自來水油汙事件，了解補償方案...

淡水大停水惹眾怒 民代：市府未苦民所苦

淡水大停水持續影響上萬戶居民，新北市民代今直指雖然事故源自工程誤挖，但市府在第一時間的應變明顯不足，「完全看不到市府人員...

新北破多年「沉痾戶」難題…啟動汙水接管 2026年底完工

新北市多年卡關的污水接管「沉痾戶」工程終於突破瓶頸。水利局宣布，歷經6次公開招標、數度調整預算後，「114至117年度新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。