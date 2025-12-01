淡北工程挖破水管釀6.6萬戶停水 市府啟動補償及究責

淡北道路工程11月27日施作基樁時，承包商不慎鑽破深埋地下8公尺的自來水管，造成淡水區16里、共6萬6443戶大停水約72小時。新北市政府表示，事故發生後已啟動應變，自來水公司將依停水日數折減水費，並由新工處設立三日受理窗口統一處理民眾陳情；後續也將依契約開罰顧問公司與承包商，待調查釐清責任後再進行追究。

台水與市府團隊連日搶修，昨日下午5時起陸續恢復供水，但因管網需緩慢加壓，仍有部分末端及高地區域尚未完全復水。工務局長馮兆麟說，事故造成居民長時間無法用水，「深感抱歉」，已請台水依規折減水費；包商也已啟動保險機制，新工處自今日下午起連續三天於淡水區公所設置窗口，受理居民財物損失與各項陳情。

馮兆麟說明，依「施工安全衛生管理作業要點」，將對顧問公司及承包商進行罰處，並將盡速查明事故原因，依契約追究責任。新工處長簡必琦補充，施工前確實已與台水核對圖資並進行透地檢測，但此次事件顯示圖資與現況仍有落差，後續會全面檢討地下管線資料、儀器探測及施工流程，尤其對民生管線將採更嚴格重複檢核，以降低誤挖風險。

淡水區長陳怡君表示，這次停水期間，民眾反映最多的問題就是「生活無水可用」，尤其洗澡、盥洗及日常用水量不足最讓居民崩潰。位於高地的崁頂里因地勢關係，幾乎每次都是最晚恢復供水，居民怨氣也最強。公所已設置25處臨時供水站並調度巡迴水車補給；若部分社區已復水，也會立即將該區供水站移至仍缺水地區，提高支援效率。