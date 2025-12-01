新一波花期「浪漫邂逅」 新生玫瑰園賞花趁現在

位於新生公園的臺北玫瑰園，在冷冽空氣中，展現迷人的風采。花海區的「櫻鏡」、「Madame Antoine Rébé」、「白櫻鏡」，育種家花園的「凱麗」與「苔絲」，正迎來新一波花期。

公園處表示，歐式小白宮建築與偶爾劃破天際的飛機是攝影師最愛按下快門的夢幻構圖。沿為配合明年度玫瑰花展活動，公園處將在今年12月起展開玫瑰強剪作業，並於年底完成全區修剪，屆時園內將暫無花可賞，請把握在明年3月玫瑰展前的最後一波花期，親身體驗冬日的柔暖「玫好」時光。

公園處處長藍舒凢表示，冬季的臺北玫瑰園不僅呈現浪漫又安靜的美景，更讓人感受到每朵盛開的玫瑰背後，都是苗圃同仁帶領志工隊默默付出的心血。特別感謝志工隊在酷熱夏季仍不畏高溫，持續投入玫瑰枝條修剪、澆灌與日常園區維護等工作。正因為志工隊在烈陽下的辛勤勞作，玫瑰園才能在冬季迎來絢麗的盛景，即使在寒冷的冬季，遊客仍能欣賞到四季輪開的玫瑰交織出的迷人風采。民眾若在園內看見辛勤服勤的志工夥伴，請不吝惜給予他們鼓勵或讚美。

