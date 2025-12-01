新北善心宮廟捐贈高效空氣清淨機 助3幼兒園改善室內空氣品質

快訊

淡水大停水原因曝！專家：圖資落差是常態 不能只看圖施工

春水堂公益店茶壺水含清潔劑3人就醫 中市勒令停業最高罰千萬

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
新北市環保局成功媒合在地宗教團體慷慨捐贈6台高效能空氣清淨機改善室內空氣品質。照片取自新北市政府
新北市環保局成功媒合在地宗教團體慷慨捐贈6台高效能空氣清淨機改善室內空氣品質。照片取自新北市政府

為提供新北市幼童更優質、更健康的學習成長環境，新北市環保局成功媒合在地宗教團體慷慨捐贈6台高效能空氣清淨機改善室內空氣品質，分別贈送給土城區清水國小附設幼兒園、淡水區中泰國小附設幼兒園及永和區永平國小附設幼兒園各2台，並提供這3所幼兒園執行經費全數取得「室內空氣品質自主管理標章」，幼兒園透過硬體升級與落實管理機制，展現新北市公私部門共同守護敏弱族群健康的決心與成果。

環保局表示，本次感謝響應捐贈的宗教團體，分別為土城區五穀先帝廟、淡水區財團法人新北市淡水無極天元宮及永和區保福宮，目前幼兒園和托嬰中心非屬《室內空氣品質管理法》的公告列管場所，但其收托對象皆是嬰幼兒屬於長時間在室內活動的敏弱族群，空氣品質對健康影響甚鉅，透過宮廟捐贈空氣清淨機並同步建立管理機制，讓幼童能在更清新的環境中快樂學習，校方也回饋室內空氣品質良好，有助提升孩童健康及學習效率。

環保局指出，守護室內空氣品質除提升硬體設備外，更重要的是需建立長期的「管理機制」，3所幼兒園在環保局輔導及宗教團體經費支持下，均已取得「室內空氣品質自主管理標章」，落實室內空氣品質維護管理計畫，並透過巡檢與定期檢測，確保室內空氣品質符合標準，不僅為家長和幼童提供一個安心且健康的空間，更成為非列管場所主動管理的典範。

環保局強調，室內空氣品質的維護對敏弱族群至關重要，本次透過地方宗教團體拋磚引玉守護幼童健康，不僅展現社會共善的力量，也讓環保推動更貼近民眾生活。未來環保局將持續媒合更多資源，並推廣「室內空氣品質自主管理標章」，鼓勵更多未公告場所（如幼兒園、托嬰中心等）主動加強室內空氣品質管理，也呼籲宗教團體或企業慷慨解囊，一起守護新北市每一個孩子健康，並能享有清新的學習環境。

空氣品質 幼兒園 環保局 空氣清淨機

