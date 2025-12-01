淡水大停水…這2里估明天凌晨才恢復 民代要求直接定額賠償

淡北道路施工廠商挖破管線造成淡水大停水，部分區域停水邁向第80小時，地方民怨沸騰，新北市議會今天下午審查預算，多位議員批評市府跨局處應變協調差，除要求市府盡速釐清責任外，除水費減免，更應定額賠償給所有住戶與商家，不該還要受災戶向公所申請。

市議員鄭宇恩指出，施工單位這些年來挖破地下道、瓦斯管，這次又挖破自來水管線，造成地方大停水，市府應該啟動統一補償制度，而不是要求受害民眾自己跑流程，市府更不能只說水費折抵就結束，且停超過這麼久，市府竟未啟動緊急應變中心。

市議員陳偉杰表示，淡水停水期間「每個民意代表都疲於奔命」，從找水車、協調盥洗場地到安撫民眾情緒，全靠各自奔走，到底何時會全部恢復供水？水車能不能持續供應？這些都要說清楚。

市議員蔡錦賢則說，停水三天三夜，里長被罵得臭頭、民眾累到不行，施工單位一定要賠，自來水公司也要賠，不能讓百姓自己申請。

市議員陳家琪則說，停水從周五一路拖超過48小時，影響範圍極大，但市府跨局處聯繫卻沒有及早啟動，洗澡盥洗場地沒有即時安排、水車調不出來、民眾到處求救「這就是螺絲掉滿地！」，施工廠商事故已超過三次，不能讓不定時炸彈繼續危害生活。

工務局長馮兆麟表示，承包商依照圖資測量，但兩條大管線位置與實際狀況不同，市府會與榮工與台水檢討後續基樁施工方式，「避免再度發生。」

水利局長宋德仁表示，由於是「一米大管」破裂，為避免高壓衝破水管，水公司一開始不敢放太強水壓，目前陸續恢復供水，不過水公司預估新春里、崁頂里最晚要到凌晨恢復供水，目前淡海、義山活動會有提供盥洗設備。