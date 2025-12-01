八堵供水油汙事件引民怨 林沛祥、廖先翔爭取供水與翡翠水庫串接

基隆及新北汐止地區近日傳出自來水出現油汙異味，引發民眾擔憂。國民黨立委林沛祥、廖先翔今天請台灣自來水公司到立法院報告，並研討長期改善計畫。林與廖都說，將提案要求台水評估基隆、汐止供水系統與翡翠水庫串接；台水也說，目前水質已正常，會對民眾提出補償方案。

基隆河八堵抽水站因原水遭不明油汙汙染，受影響用水戶從原先的30多戶暴增到基隆、汐止地區逾15萬用水戶受影響，造成居民生活極大不便、身體不適。外界質疑，台水此次危機處理慢半拍，輕忽嚴重性及影響戶數，補救措施也難符民眾期待，民怨四起，批「螺絲鬆了」。

林沛祥今天在立法院召集自來水公司總經理李丁專案報告，並與基隆市長謝國樑、廖先翔共同關注整體處理進度，要求台水提供透明資訊、加強檢測並盡速查明汙染來源。

基隆市長謝國樑於會中表示，基隆市府工務處已成立專案小組與自來水公司對接，針對水質檢測與飲用安全進行嚴密把關，確保未來基隆市民的用水安全能有更好的保障。

針對後續長期改善部分，林沛祥與廖先翔將於經濟委員會提案，要求自來水公司評估將基隆與汐止的供水系統與翡翠水庫串接，從源頭提升水質穩定度，確保區域民眾能使用到最乾淨的水源。

李丁回應，目前水質狀況已恢復正常，未再持續出現汙染問題，也將對受影響民眾提出最大程度的補償方案，並自即日起至12月4日，全力協助基隆各社區的水車需求，以確保供水不中斷。此外，針對汙染物初步檢測顯示疑似為「柴油碎片」所造成的油汙，台水已加強採樣程序，並緊急採購最新型油墨檢測器，以提升現場檢測的準確度，避免既有儀器可能產生的落差。

林沛祥表示，民眾喝下去的是健康問題，不安與憤怒完全能理解，會要求自來水公司嚴格監測各區水質變化，並公開透明地提供檢測結果，尤其要提出清楚、具體、可讓民眾放心的科學證據，並持續追查油汙來源。

林沛祥認為，這絕非一句「水質正常」就能結束的事，台水必須拿出能讓民眾真正安心的交代；他也將持續追蹤調查進度，並已準備就此事質詢經濟部，確保未來市民用水安全不再受到威脅。