基隆、汐止自來水汙染禍首找到了！檢測出「柴油碎片」 疑為異味來源

基隆市立委林沛祥今天說，上午與基隆市長謝國樑、新北市立委廖先翔，與自來水公司總經理李丁來討論自來水油汙事件，了解補償方案與水質改善狀況，並轉述李丁來的說，指已檢測出汙染源可能是「柴油碎片」。

自來水公司八堵抽水站抽取受油汙汙染的基隆河水做為原水，導致基隆市和新北市汐止區，由新山淨水廠供水的自來水有異味，用戶生活大受影響。

林沛祥表示，這次自來水汙染災情，不單單是基隆用戶受害，也影響到部分新北汐止地區用戶。針對汙染事件的完整後續處理進度，包括受災民眾補償方案與水質改善狀況進行報告，今天請李丁來說明。

林沛祥轉述李丁來的說明重點，包括目前水質方面都已恢復正常，沒有汙染，將會釋出最大的善意來進行補償，並允諾即日起至 12月4日，基隆各社區如需水車支援，將全力協助。

這次汙染事件，目前已檢測出可能為「柴油碎片」導致，為確保民眾用水安全，自來水公司已經緊急採購最新型油墨檢測器，直接接觸水體採樣，避免現行儀器的檢測落差。

林沛祥說，他要求自來水公司針對各區水質異味持續進行嚴格監測、公開資訊，並好好追查油汙來源。「因為喝下去的，是民眾的健康」，不是水公司一句「水質正常」就能結束。

林沛祥表示，這幾天民眾的不安與憤怒他都理解，尤其是喝下去對人體的危害。水公司必須拿出具體、清楚、能讓民眾安心的交代。

這起自來水汙染事件影響廣泛，基隆市政府工務處將成立專案小組，與自來水公司第1區管理處對接，專門針對水質檢測做嚴格的把關，確保市民的用水安全。