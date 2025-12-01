汐止自來水飄汽油味 里長：社區叫不到洗水塔業者

基隆河油污污染影響新北汐止，1名里長說經台水5天清理，今天仍有里民反映自來水中有汽油味，有些社區大樓也叫不到洗水塔業者，且民眾心理上仍擔心水質，還是會選擇買礦泉水。

八堵抽水站附近基隆河11月27日發現油污，影響新山淨水場供水，使得基隆市部分用戶近日自來水出現汽油味，新北市汐止區也有4.7萬戶受影響。台水公司昨天表示，經多次檢驗水質後，確認已無異味，用戶可安心使用。

汐止區長林慶豐表示，今天詢問里長與學校，並無特別反映水中有汽油味狀況，區公所也未接獲民眾腸胃不適相關投訴。林慶豐說，上週五自來水公司已調派人力清洗管路、派水車進駐社區，將持續跟台水保持聯繫，也會協助民眾處理補償等問題。

汐止區福安里里長顏群宗接受記者電訪表示，今天早上仍有一些里民反映水中有汽油味，雖然台水有補助清洗水塔，但因汐止社區大樓多，有些大樓根本請不到洗水塔業者。

顏群宗說，台水將雙溪等地工作人員都調派來汐止支援，每天排放管線水流，同時加派水車供水。經5天清理，目前水質應該沒問題，但民眾心理上可能仍會擔心不乾淨，因此礦泉水仍非常搶手。

顏群宗指出，當地人都知道基隆河水質不佳，連裡面的魚都不敢吃，沒想到直到這次事件，才知道汐止部分水源是從基隆河抽取。

新北市議員張錦豪說，今天仍有社區反映自來水有汽油味，可能是水塔內的汽油味仍未消散。因目前汐止地區水源仍為一區兩制，分別來自翡翠及新山水庫系統，將繼續爭取全區取自翡翠水庫。