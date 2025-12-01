快訊

全台僅4地區倖免！全聯鯛魚排驗出禁藥流向18縣市 1.3萬片已賣出

外資賣壓增強！三大法人續調節188億元 權值雙雄又墜尾

基隆、汐止自來水汙染禍首找到了！檢測出「柴油碎片」 疑為異味來源

淡江大橋路跑溝通爭議 張其強：和公路局僅見3次

中央社／ 新北1日電

公路局舉辦淡江大橋通車活動，交通部長陳世凱今天表示有充分跟地方溝通，但新北市政府副秘書長張其強回應，「和公路局僅見過3次面」，新北市長侯友宜重申，希望能好好溝通跟協調。

淡江大橋預計明年通車，交通部公路局日前宣布路跑等活動，卻引發侯友宜「不能單方面決定」的質疑。交通部長陳世凱今天稍早在立法院交通委員會表示，交通部過去都有充分跟地方溝通，有發過新聞稿，都有紀錄在，侯友宜若了解，就不會有這樣的誤解。

新北市政府副秘書長張其強透過市府新聞資料回應，他於3月5日接任相關統籌事宜後，正如先前交通部公路局新聞稿所述，他3月14日主動拜會公路局長，之後就未獲下一次會議舉行時間通知。

張其強表示，8月8日再次主動拜會公路局長，相隔3個多月，公路局於11月19日才到新北市政府做簡報，知會淡江大橋預計完工時間及公路局既定活動時間。他質疑，雙方僅3次見面且相隔多時，就是「密切溝通？」

侯友宜今天上午出席耶誕盛典活動時接受媒體聯訪，針對陳世凱說法表示，所有的施政，一切以市民所需要的建設、權利為最大的優先，和交通部相關的建設，希望能好好溝通協調，唯有中央跟地方一起努力，建設及相關活動才能夠辦得更好。

交通部長 溝通

延伸閱讀

新北長者破80萬 侯友宜：120間日照中心達標 明年拚130間

影／新北高齡人口突破80萬大關 侯友宜：打造友善樂齡幸福城市

淡江大橋活動中央地方各自表述 新北市副祕曝2會面「是我們主動約」

淡水6萬戶停水兩天仍未全復水 侯友宜貼文遭留言轟炸

相關新聞

基隆、汐止自來水汙染禍首找到了！檢測出「柴油碎片」 疑為異味來源

基隆市立委林沛祥今天說，上午與基隆市長謝國樑、新北市立委廖先翔，與自來水公司總經理李丁來討論自來水油汙事件，了解補償方案...

淡水大停水惹眾怒 民代：市府未苦民所苦

淡水大停水持續影響上萬戶居民，新北市民代今直指雖然事故源自工程誤挖，但市府在第一時間的應變明顯不足，「完全看不到市府人員...

松山機場停電中山區有4698戶受影響 台電待查原因

台北市松山區今天下午1時36分傳出停電，由於地點位於松山機場，機場內也有受到影響。台電表示，詳細原因仍持續調查。

八堵供水油汙事件引民怨 林沛祥、廖先翔爭取供水與翡翠水庫串接

基隆及新北汐止地區近日傳出自來水出現油汙異味，引發民眾擔憂。國民黨立委林沛祥、廖先翔今天請台灣自來水公司到立法院報告，並...

影／上海開唱受阻 濱崎步對1.4萬空位演唱 蔣萬安：歡迎再來台北

日本首相高市早苗日前「台灣有事」說讓中日關係緊繃，日本天后濱崎步上海開演唱會也受波及，在演出前一天被臨時取消，但濱崎步仍...

簡約、環保葬正夯 新北擬將再增5處園區

環保葬正夯，新北市目前有3處環保葬園區，愈來愈多民眾選擇在此長眠。新北民政局指出，未來新設納骨塔都會設置環保葬區，包含興...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。