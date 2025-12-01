淡江大橋路跑溝通爭議 張其強：和公路局僅見3次
公路局舉辦淡江大橋通車活動，交通部長陳世凱今天表示有充分跟地方溝通，但新北市政府副秘書長張其強回應，「和公路局僅見過3次面」，新北市長侯友宜重申，希望能好好溝通跟協調。
淡江大橋預計明年通車，交通部公路局日前宣布路跑等活動，卻引發侯友宜「不能單方面決定」的質疑。交通部長陳世凱今天稍早在立法院交通委員會表示，交通部過去都有充分跟地方溝通，有發過新聞稿，都有紀錄在，侯友宜若了解，就不會有這樣的誤解。
新北市政府副秘書長張其強透過市府新聞資料回應，他於3月5日接任相關統籌事宜後，正如先前交通部公路局新聞稿所述，他3月14日主動拜會公路局長，之後就未獲下一次會議舉行時間通知。
張其強表示，8月8日再次主動拜會公路局長，相隔3個多月，公路局於11月19日才到新北市政府做簡報，知會淡江大橋預計完工時間及公路局既定活動時間。他質疑，雙方僅3次見面且相隔多時，就是「密切溝通？」
侯友宜今天上午出席耶誕盛典活動時接受媒體聯訪，針對陳世凱說法表示，所有的施政，一切以市民所需要的建設、權利為最大的優先，和交通部相關的建設，希望能好好溝通協調，唯有中央跟地方一起努力，建設及相關活動才能夠辦得更好。
