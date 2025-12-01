簡約、環保葬正夯 新北擬將再增5處園區

環保葬正夯，新北市目前有3處環保葬園區，愈來愈多民眾選擇在此長眠。新北民政局指出，未來新設納骨塔都會設置環保葬區，包含興建中鶯歌第二納骨塔，規畫中八里第二納骨塔、淡水第二納骨塔、五股第二納骨塔、林口納骨塔等，提供民眾更近、更便利選擇。

新北市民政局指出，新北市目前已有三芝櫻花生命園區、新店四十份公墓環保葬區和金山環保生命園區等3處環保葬區，提供樹葬、植存等服務，截至今年10月，已有1萬8527位亡者選擇長眠於此。

由於民眾使用量增加，2026年將陸續啟用新店五城花園公墓環保葬、三峽生命紀念館環保葬區。

民政局說，為分散各地量能，未來興設的納骨塔亦皆會設置環保葬區，包含在建中的鶯歌第二納骨塔，以及規畫中的八里第二納骨塔、淡水第二納骨塔、五股第二納骨塔、林口納骨塔，將陸續於2028年後完工啟用，設置過程也會與地方溝通。

提倡節約簡葬節能減碳的理念，新北市2007年開辦市民聯合奠祭，提供殮殯奠祭儀式及火化等20項免費服務項目，另「新北市身後關懷計畫」，民眾可在生前決定過世後該怎麼處理，由市府提供往生後的免費冰存、聯合奠祭、多元環保葬等，一條龍協助後事，讓人生最後一條路走得更簡單。

新北市升格後，也有已有763人選擇參加新北市聯合海葬並完成喪禮，相較於升格前僅有95位，成長近8倍。