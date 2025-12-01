新北長者破80萬 侯友宜：120間日照中心達標 明年拚130間

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市府1日舉辦「80萬銀力耀新北、幸福城市耶誕盛典」活動。記者葉德正／攝影
新北市府1日舉辦「80萬銀力耀新北、幸福城市耶誕盛典」活動。記者葉德正／攝影

新北市府今天舉辦「80萬銀力耀新北、幸福城市耶誕盛典」活動，市長侯友宜出席同樂表示，新北市12月高齡人口突破80萬，象徵全面邁入超高齡時代，市府除超前部署推出「十大友善樂齡政策」，他也宣布120間日照中心已提前達標，明年至少要完成130間。

今天活動吸引超過千名民眾參與，侯友宜與各局處首長與及多位民代、協會與社區團體到場同樂，宣示新北市樂齡政策方向。

侯友宜指出，截至今年12月，新北市65歲以上長輩已突破80萬，占總人口約20％，正式進入超高齡社會，市府近年積極超前部署，推出包括里里銀髮俱樂部、633處社區照顧關懷據點持續擴點等。

他也宣布，新北市提前完成120家日照中心並朝130家邁進，此外敬老愛心卡升級、六都首創長照處、學習無齡共學城市、全齡社宅、職場續航力計畫、友好行無障礙交通，以及全台第一個銀髮電競銀髮專班等，希望打造一座讓長輩宜居、安心、健康、樂活的城市。

今天活動，來自土城區頂欣社區、86歲的陳國禎曾擔任社區據點動健康老師十多年，鼓勵長輩要心態健康，身體才會健康，她分享，過程中最開心的是看著許多原本封閉、害羞的長輩，因為據點活動而慢慢走出家門，現在反而每天都最期待來據點，越動越開心、越動越健康。

另位將滿95歲的「涂爸爸」的涂福增，現為愛福家協會榮譽理事長，他不僅參加衛生局的日照活動，也固定到社會局的關懷據點與銀髮俱樂部報到，還喜歡帶著敬老卡搭公車出門走走，被長輩們視為最佳榜樣，他說「活動多、朋友多，生活就不會孤單」。

現場也安排據點長輩展演、青銀共舞與動健康表演，並由市府15個局處與社區、協會共同設攤，用闖關、互動、體驗、美食等方式，讓民眾一次了解所有友善樂齡政策與可用資源。

新北市長侯友宜今天開心與長者互動。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天開心與長者互動。記者葉德正／攝影
新北市120間日照中心達標。記者葉德正／攝影
新北市120間日照中心達標。記者葉德正／攝影

