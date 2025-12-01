淡水復水逾8成 台水：按日數折水費、強化施工前會勘

淡水大停水持續延燒，供水雖在昨晚起逐步恢復，但仍有部分高地區域難以正常用水。台灣自來水公司第一區管理處副處長陳昭賢表示，目前整體復水已超過8成，僅剩崁頂、新村里等高地因水壓不足、恢復較慢。他並說明補償機制與後續預防作法，強調會依規定折減住戶基本費，並要求未來施工單位加強會勘，避免類似事故重演。

陳昭賢指出，淡水區目前復水率已超過80%，但部分高地住宅因管線末端水壓不足，可能仍須時間才能完全恢復。他表示，自來水公司正持續調整供水量與操作方式，希望盡速讓所有家庭恢復正常用水。

針對外界關注的補償問題，陳昭賢說，台水將依營業章程辦理，只要是受此次停水影響的住戶，基本費會依實際停水日數比例折減，「停水幾天，就折減相對比例」，這是台水既有的處理機制，會確實執行。

至於未來如何避免施工再度挖損管線，他表示，此次事故是工程單位施工時擊破管線所致，未來會要求所有施工單位在動工前務必與台水現場會勘，並由台水提供完整圖資與定位資料，確認管線位置後才能進場施工，「要更確實勘查，避免再造成民眾不便」。