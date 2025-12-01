聽新聞
淡水大停水惹眾怒 民代：市府未苦民所苦
淡水大停水持續影響上萬戶居民，新北市民代今直指雖然事故源自工程誤挖，但市府在第一時間的應變明顯不足，「完全看不到市府人員苦民所苦」，要求相關局處必須立即提出可行作為，安撫民怨。
新北市議員陳偉杰指出，停水以來，許多居民最基本的盥洗需求無法獲得協助，他質疑市府觀旅局至今未協調飯店業者開放洗浴空間供民眾使用；民政局與社會局也未見主動盤點弱勢家庭、獨居長者需求。他認為，在尚未復水的區域，水車應直接逐戶支援，而非讓居民自行負擔搬運，否則等同讓弱勢族群被迫自求多福。
他也強調，環保局應正視長時間停水所衍生的環境衛生疑慮，並提出具體指引與協助措施，而非「消失在狀況外」。
另一方面，陳偉杰質疑市府至今仍未啟動國家賠償協助與代位求償程序，呼籲法制局勿再拖延，「到底等到什麼時候？民怨已經排山倒海，市府在哪裡？到底聽到了什麼？」
陳偉杰強調，後續究責與賠償固然必要，但更重要的是市府在事件發生當下就應展現行動力、跨局處協調與整合，提出能立即紓困的具體措施，避免讓居民在停水多日後仍感到無助與被忽視。
