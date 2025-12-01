快訊

板橋殯儀館優化量體擬縮減 地方要求:交給下一任市長解決

台股下跌283點收27,342點 台積電跌30元收1,410元、破五日線

布魯斯威利罹失智症3年！健康急速下滑 後事安排曝「死後捐贈大腦」

板橋殯儀館優化量體擬縮減 地方要求：交給下一任市長解決

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市立殯儀館。記者葉德正／攝影
新北市立殯儀館。記者葉德正／攝影

新北市立殯儀館「優化」案引發地方強烈反對，全案目前正在進行都市計畫變更，為了減少地方衝擊，新北市府擬將優化量體從原來的「地下五層、地上六層」，改為「地下三層、地上五層」，並透過量體分散、交通分流方式減少衝擊。目前新北市議會正在審查預算，議員刪除市府在預算書要「逐年編列3億元」優化的文字，並要求交給下一任市長決定。新北市民政局強調，市府將先辦理既有設施改善，待都市計畫通過後再行編列相關費用。

新北市立殯儀館（板殯）使用超過40年，由於服務量能不足，新北市府原規畫改建為地上六層、地下五層建物，並設有34間禮廳、30間多功能室、1000座牌位及1370個冰櫃，希望能滿足民眾需求，更避免每逢年節，冰櫃爆滿的老問題。

另原規畫也將設置殯葬車輛專用引道，跨越中正路後銜接環河西路直接前往三峽火葬場，減少交通影響，並在規畫汽車位、機車位，解決停車問題。

不過在地方說明會時，引發地方強烈抗議，認為板殯應該遷移，而不是原地長大，歷經地方多次抗議，市府研擬將縮小優化量體。

新北市民政局指出，新北市殯儀館規畫優化案在今年1月間辦理三次說明會後，未來將朝設施分散、交通分流、調整量體方向規畫，將待都市計畫變更案通過後，再接續辦理。

板殯部分，民政局長林耀長說，擬將優化量體從原來的「地下五層、地上六層」，改為「地下三層、地上五層」，調整量體細節會考量全市需求展開研商。

林耀長說，設施分散部分，將在新建納骨塔規畫禮廳等設施，但他強調需先有地方共識，目前鶯歌、八里、淡水都在溝通中，而林口、五股等地區也都在查估，目的是希望確保民眾能就近使用相關服務。

交通分流部分，民政局將於板殯旁的望月公園及三峽火化場旁興闢停車場，並會就整體交通動線詳細規畫。

市府原訂花費130億元，因量體修改減少至95億元，對議員要求刪除預算書中「分年編列優化預算」的文字，民政局表示，優化方案經費並無被刪除，將先辦理既有設施改善，待都市計劃通過後再行編列相關費用。

新北市議員周勝考表示，板殯相關變更涉及未來數十年的地方民眾生活，他認為侯市長要在最後一年決定，對地方根本不公平，他才會要求刪除預算書上「優化」文字與相關費用，他認為應交給下一任市長決定，才能確保地方民眾利益。

侯友宜任內不可能做到」新北市議員黃淑君說，目前還沒看到相關新規畫內容，民政局應再開說明會讓地方清楚，但她直言，市長任期只剩1年，明年度預算也已編列完成，要在一年內通過都市計畫讓相關計畫展開難度很大，下一任市長也不會接受。

都市計畫 議員 殯儀館 新北 侯友宜

