停水近80小時民怨沸騰 民代：淡水再成被忽略的角落

新北市淡水區因淡北道路施工誤擊自來水幹管，造成大規模停水已邁入第4天。雖自來水公司昨傍晚宣布完成接管、陸續復水，但截至今上午仍僅約7成住戶恢復供水，部分社區完全無水可用。民代指出，市府對工程管理、緊急應變「都有大問題」，淡水又一次成為市府眼中被忽略的角落。

新北市議員鄭宇恩表示，停水期間許多住戶連續3天無法盥洗，不得不請假在家顧抽水馬達，卻遲遲等不到清楚時程，更被不同單位的說法混淆。根據台水今上午8時統計，淡水僅復水約4.6萬戶，與市長侯友宜「已復水8成」的臉書說法不符，資訊落差讓地方更加不滿。

她指出，淡北道路施工屢次挖破管線，此次誤鑽幹管造成3天以上大停水，顯示市府對工程品質與安全監督存在重大疑慮，「市府難辭其咎」。更嚴重的是，停水初期市府在緊急應變明顯反應不足，不僅未啟動災害應變中心統一指揮，臨時供水站點也偏少、距離遠；入夜後里長求水求助無門，居民最基本的盥洗需求，直到週日晚上才由里長向飯店自行協調，凸顯第一線支援機制失靈。

鄭宇恩說，根據台水資料，截至今日上午仍有多達7里採減壓供水，約1.2萬戶供水不足或仍無水可用。他建議，台水應強化分區供水策略，公所也應調度小型水車、機動水車，直接協助將水送到各社區蓄水池，優先支援管線末端地區，以緩解民眾的急迫需求。