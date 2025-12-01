快訊

華南銀行勝訴撤銷歷建身分 文化局：研議是否上訴

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
被列為歷史建築的華南銀行城中分行。圖／台北市文化局提供
被列為歷史建築的華南銀行城中分行。圖／台北市文化局提供

台北市中正區博愛路的華南銀行城內分行，在2023年被北市文化局登錄為歷史建築，遭華南銀行提出訴願，雙方來回過招後，華南銀行打行政訴訟，直到今年10月29日獲得台北高等行政院法宣告撤銷歷建。文化局回應，會評估是否提起上訴，若沒有，也還會再重啟文資鑑定。

文化局表示，針對台北高等行政法院認為，歷史建築博愛路93號店屋指定理由不明確，文化局尊重文資委員的專業判斷。至於法院判決有疑義是否要上訴部分，目前內部尚在商討，法院期限到12月9日之前要提出上訴。

此外，如果沒有要上訴，文化局也會重新啟動文資鑑定，需要再由文資委員確認該建築是否真的不具價值。

根據先前文資審議案的提案單中，5位文資委員一致認同，認為該建物為1927年近藤商會參與「京町改築」組合興建的代表性作品之一。

委員介紹，日治時期原為近藤商會支店，為當時重要商會，該建築近藤商會支店之近藤兄弟是京町改築的重要推手之一，建築設計、施工及監造，促成近代建築及都市設計的發展。

委員說，京町改建後，從清末位於北門街聯絡大稻埕的街道，轉型為台灣最新式商店街，對台灣歷史上具有意義。

針對建物整體風格，委員評估，仍維持原貌，屋簷線腳、屋脊收邊、騎樓牛腿仍保有原形塑京町通的建築樣貌，更是依循「京町改築家屋設計標準」，建築物立面持簡潔風格，不多作裝飾，展現當時歐美現代主義風潮，此風格影響後期北市沿街店屋的立面設計，四柱三窗或三柱二窗成為老城區建築的特色。

此外，針對華南銀行認為，歷史建物本體定著土地範圍公告，大於歷史建物本體及附屬設施的土地面積。委員回應，原近藤商會所占地號範圍為190、191 地號，雖然建物有增改建等情事，但全部範圍於空間使用上有其關聯性，因此文資保存有必要且不可分割。

歷史建築 文化局 建物

