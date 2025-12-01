強化6歲以下兒童居家安全 北市推檢核表、桌遊

台灣出生率低已涉國安，北市衛生局今天說，北市112年及113年6歲以下死因，有18案與睡眠安全及墜、跌落有關，已設計居家安全環境檢核表、桌遊教材等工具，可上官網下載使用。

台北市衛生局召開例行記者會，會中說明台北市113年死因統計顯示，事故傷害位居台北市嬰兒主要死亡原因第3名，又分析台北市112年及113年6歲以下兒童死因，有18案跟睡眠安全及墜（跌）落有關。

衛生局健康管理科科長林雪蘭說，為此，衛生局從113年起跟國立台灣師範大學合作，辦理居家環境、日常照護、外出安全等議題的兒童事故傷害防制宣導與教育訓練活動；並編制兒童事故傷害防制小書及摺頁、睡眠安全與燒燙傷防制宣導素材、居家安全桌遊等，提供家長、照顧者、教保及托育人員至官網下載使用。

衛生局說，進入北市衛生局官網後，請依序進入主題專區、健康促進、兒童事故傷害專區，即可點選「安全寶貝樂居家」互動式桌遊、兒童事故傷害防制宣導折頁及小書、居家安全環境檢核表等使用。

國立台灣師範大學衛教系副教授吳文琪發現，參與活動者，有4成對居家安全認知不足，鼓勵民眾善用居家安全環境檢核表，依據內容從臥室、廚房與浴室、客廳、陽台、門窗、物品收納、預防緊急事故設備等七大面向檢視，可預防兒童跌落、燒燙傷、誤食等發生。

她再舉例，桌遊遊戲導入情境學習，像是透過臥室、陽台等圖卡，可讓玩遊戲的兒童選擇哪種行為比較安全，透過對應到的結果，就可學習到採取什麼行為，可能會讓自己跌倒、受傷，從中提升自身的居家安全觀念；折頁及小書則可幫助幼兒園老師跟家長溝通如何加強居家環境安全。