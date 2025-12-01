一河之隔都更更難 游淑慧曝北市1關鍵 李四川霸氣承諾

台北市長蔣萬安推動大都更，並提出都更八箭政策，不過北市議員游淑慧點出台北市都市更新推動難的基本原因，就是台北市目前的住三基準容積率只有225%，比起一河之隔的板橋、新店300%，「實在太低了」。

游淑慧說，台北市這一個基準容積率已經42年沒有檢討，「42年....歷經5任市長，蔣萬安是第六任，應該扮演不一樣的開拓角色吧！」

游淑慧在臉書提到，年底是每個社區區權人會議的旺季，日前她一口氣跑了7個社區，有通知的都盡量到，就是希望深入社區了解大家最關切的問題。她發現，這兩年越來越多的社區都積極討論都更的議題，這是一個必然的趨勢。因為台北市居然有高達九成的建築，都是屋齡30年以上的中老屋，中齡屋怕老開始未雨綢繆，危老屋急又怕，緊張無助。

游提到，台北市的都更想要「從從容容、游刃有餘」已經不可能了，但千萬別變成「匆匆忙忙、連滾帶爬」，用災難作為代價。因台北市的都更需要，魄力的市長、大膽的政策，拿出協助輝達的態度和果斷。

游說，這也是為什麼，這兩年每個會期她都會建議蔣萬安要全面檢討台北市基準容積率，提高都更分回坪數，增加都更誘因。游也謝謝副市長李四川的霸氣承諾：向前走、看未來，啟動研議提高北市住三基準容積率，比照都更快速的板橋，由225%提高至300%。