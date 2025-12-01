淡水停水補償出爐 水費按天折減、承包商啟動理賠機制

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
里民昨晚去飯店、汽車旅館洗澡應急。圖／沙崙里長彭瑀筑提供
淡北道路工程誤鑽自來水管，造成淡水逾六萬戶停水近48小時，引發民怨。對於後續補償與責任釐清，新北市工務局長馮兆麟今說明，自來水公司已同意將依住戶「實際停水日數比例」折減水費；另淡北道路承包廠商將啟動工程保險機制，並自今日起連續三天在淡水區公所設置窗口，統一受理店家與住戶的損害賠償申請。

馮兆麟指出，市府與台灣自來水公司已達成共識，針對此次突發性停水，台水將依既有機制按住戶停水天數折算減免水費。他表示，台水有固定公式計算因停水造成的水費折減，「會依停水幾天、影響範圍，按比例處理。」

至於施工造成的額外損害，馮兆麟說，淡北道路承包廠商合約中包含工程保險，市府已要求其啟動法務程序，並由新工處與廠商共同在淡水區公所設置窗口，連續三天協助受理住戶與商家申請賠償。他強調：「若屬於工程合約可理賠的範圍，我們會協助辦理。」市府也會在本週召集相關單位，釐清廠商與自來水公司的責任歸屬。

對於後續如何避免類似事故重演，馮兆麟坦言，這次事件顯示地下管線「圖資與現況落差仍大」。他說，一般都市地區若水管破裂，自來水公司通常能用其他管線暫時供水，但淡水較特殊，全區仰賴兩條一米管徑的大管線，「只要其中一支破掉，就沒有替代方案」，新舊市區水壓也難互補。

他表示，未來淡北道路等工程只依圖資已不可靠，將要求新工處配合台水導入「科學儀器檢測」定位管線，必要時提前開挖確認位置後，才能進行基樁施工。

馮兆麟並表示，市府將與台水持續合作，針對圖資更新、儀器探測、施工流程等項目進行全面檢討，降低管線再次被誤挖的風險，避免居民再承受長時間停水的不便。

里民昨晚去飯店、汽車旅館洗澡應急。圖／沙崙里長彭瑀筑提供
