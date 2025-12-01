淡水停水3天引民怨 侯友宜：今天目標百分百恢復供水

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天出席萬銀力耀新北幸福城市耶誕盛典活動。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天出席萬銀力耀新北幸福城市耶誕盛典活動。記者葉德正／攝影

淡北道路工程施作基樁鑽掘時，施工廠商上月27日不慎鑽破地下自來水管線，導致淡水16個里、共6萬多戶停水，昨天陸續恢復供水。新北市長侯友宜今天表示，目前約有80%恢復供水，市府已設立特別窗口，除了基本水費減免，也會檢討相關責任，賠償機制協調中，廠商一定要負起責任，今天能百分之百完全復水這就是我們的目標。

侯友宜說，淡北道路施工過程挖破水管，造成淡水居民不便他深表歉意，這幾天他也一直在緊盯整個進度，目前進度大概有80%以上都已經復水了。

侯友宜說，在這一段時間造成的問題，他已特別設立窗口，在基本水費會減免，檢討責任與追究以外，賠償機制還在協調當中「廠商一定要負起責任」。

侯友宜說，他也感謝這3天的施工人員、區公所、民意代表與里長們的努力，讓淡水能盡快在今天都能夠百分之百完全復水，這就是我們的目標。

新北市府也表示，自來水公司將依住戶實際停水日數比例折減水費；淡北道路工程團隊今天下午起連續3天，在淡水區公所設立窗口，統一受理民眾陳情案件；針對此次事件，依照契約對顧問公司和承商究責開罰。

淡水 侯友宜 停水 水公司

