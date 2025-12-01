淡水6萬戶停水兩天仍未全復水 侯友宜貼文遭留言轟炸

淡北道路工程誤挖自來水管，造成淡水逾6萬戶停水近48小時。雖昨晚起陸續恢復供水，但大量居民抱怨仍無水可用，民怨全面湧上新北市長侯友宜的臉書貼文。侯友宜今日公布補償與究責措施，卻因資訊落差與復水進度不一，引發留言區民怨沸騰。

侯友宜稍早在臉書說明，截至早上6點僅有8成恢復正常供水，將提供三項後續處置：包含自來水公司將依停水日數比例折減水費、工程團隊自今日起連續3天在淡水區公所受理陳情，以及依契約對顧問公司與承商開罰究責。但貼文一出，立即湧入大量民眾留言，直言「不是補償問題，是現在還沒水」。

留言區可見強烈不滿，有家長怒指「我們已經第4天沒水，孩子要上學、家長要上班，市府要怎麼讓人信任？」也有居民回應「雨這麼大還要提水？老人家怎麼辦？」；另一名網友質疑侯友宜宣稱「8成復水」，卻與實際情況落差甚大，「到底哪裡有8成？我們家從頭到尾一滴都沒有」。也有人留言狂酸「耶誕城好玩嗎？請問8成是雨水嗎？」。

不少居民抱怨供水混亂、無法掌握時程，留言稱「昨天說復水，結果今天一早還是一滴都沒有」、「孩子上學要不要洗澡、學校有沒有水都不知道」、「一邊準備上班、一邊提水回家，這樣要持續多久？」甚至有人寫道「淡水人口這麼多，為什麼沒有備援水管？」反映供水系統單一化造成的焦慮。

也有網友直接點破「市長，你的文章裡沒有一句提到向市民道歉」，引發更多要求負責的討論；有人批評「3天設窗口根本治標不治本」、「罰承商但市府也難辭其咎」，留言持續累積。