【即時短評】基隆汐止水油汙染15萬戶 水公司危機處理螺絲鬆了

基隆河八堵抽水站因原水遭不明油汙汙染，從原先的30多戶暴增到基隆、汐止地區逾15萬用水戶受影響，自來水有油味，造成生活極大不便、身體不適，市府稽查卻發現八堵抽水站水面油膜感測器故障，未能及時偵測油汙，市府揮刀擬先開罰水公司。台水此次危機處理慢半拍，輕忽嚴重性及影響戶數，補救措施也難符民眾期待，致民怨四起，遭批「螺絲鬆了」。

水公司這次處理油汙染事件，雖然27日上午6點半發現油後立即停止基隆河抽水，改用新山水庫供水，但是並未主動讓用水戶了解，油汙早已進入管網，直到陸續接獲民眾抱怨自來水有油味，民眾喝到油水嗆到吐、洗衣服殘留、嬰兒牛奶不敢泡、學生不敢喝水，水公司雖緊急排水，但管網及水塔早已遭油汙染，氣味久久難除，從零星個案到全面性油汙，不只基隆各區汙染，火也燒到汐止。

油汙氣味引爆民怨，連日來水公司的危機處理慢半拍，導致民眾不滿的情緒日益高漲，抱怨通報電話打不通，清洗水塔賠償細節沒說清，一頭霧水，每戶也只賠3度挨批沒有誠意。水公司輕忽油汙的嚴重性，只一再對外說，只是零星個案，檢驗水質都已符合規定，請民眾放心用水，但民眾打開水龍頭就是還有味道，不敢喝、不敢洗，引發瓶裝水搶購潮。

台水第一次新聞稿表示約30多戶受影響，到昨天說明，除影響基隆市仁愛、安樂、信義、七堵、中山等區約10.5萬戶，新北市汐止區亦有4.7萬戶，已是全面性影響，直接影響民眾日常生活用水。

台水表示，「同為受害者，自事件發生第一時間啟動緊急處置程序」，並全力配合環保及司法單位追查汙染源頭，保障公共水源安全。水公司將箭頭指向汙染行為人。

市府及警方全力追查汙染禍首，在崇智橋、八堵抽水站、暖江橋及碇內加油站一帶發現少量油汙漂浮，為何少量油汙就造成15萬用戶有油味，大家都在問？對水公司供水的信心和穩定度已大打折扣。

昨晚真相揭曉，市長謝國樑邀台水公司等單位與市府跨局處緊急應變會議後，謝國樑說，經稽查，油膜感測器故障，水公司大規模造成市民不便，市府最快今天下午依飲用水管理條例對水公司開罰，顯然平時設備維護存在疏漏，不僅僅因是原水汙染問題。

民眾不解的是為何些許油汙就釀此大禍，信義區信綠里長吳銘達直言，飲用水從原水到家戶的自來水管線，理應有過濾、檢驗等層層把關，怎可能少許油汙就讓管網有油味，「水公司螺絲鬆了，應加強對水質的檢驗。」

瑞芳、基隆一帶大大小小工業區、廠商林立，偷排汙水不是第一次，過去也曾查獲，如今又再發生，基隆、新北市府應動起來，聯手加查追查不法排放業者。

水公司不能以受害者自居，更應檢討設備的維護、人為的疏失及檢驗過濾設備的強化，而非一味將責任推給不肖排放廠商，排汙不肖廠商誠然可惡，必須揪出法辦，水公司的供水要給民眾更多的信心，否則下次再有油汙，攔油索攔不住，市民又得再次面對生活的不便。