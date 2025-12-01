快訊

發票不要丟！北市消費200就抽獎 台積電股票、1千萬現金抱回家

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
在台北市消費滿200元，即可參加抽獎。圖／台北市商業處提供
在台北市消費滿200元，即可參加抽獎。圖／台北市商業處提供

搶攻普發現金一萬元，台北市商業處推出消費滿200元，即可到活動官網登錄發票或收據參加抽獎，並分為每周三公布得獎的「周周抽」，以及台積電股票一張的「月月抽」，並祭出台北市民專屬加碼抽，最後的1000萬現金則是2026年3月11日抽獎。

商業處表示，從2025年11月11日起至2026年3月8日，只要在北市店家單筆消費滿200元，至活動官網登錄發票或收據即可獲得1次抽獎機會，抽獎次數隨消費金額累積，每增加200元就多一抽，單筆最高可獲得100次抽獎機會。

商業處說，活動也將與雲端發票自動串接功能，民眾首次登入活動官網，只需勾選同意串接雲端發票，後續每次消費將自動匯入，不需手動。

商業處說，活動期間每周抽出iPhone 17 Pro、AirPods Pro3等超人氣3C，並以每周日23時59分為該周登錄截止時間。並於每周三抽出獎項得主，第1周得獎者將於12月10日抽出，第13周得獎者將於115年3月4日抽出

另外，每月再抽台積電股票一張，發票登錄時間為每月15日的23時59分。抽獎時間為12月18日、2026年1月19日、2月23日抽出獎項得主，隔日公布得獎者。同時，12月份好禮包含LUXGEN n7 1名、君悅酒店-台北101跨年煙火總裁套房1名。

針對台北市民專屬加碼抽部分，商業處說，登錄時間截至2026年3月8日的23時59分，並於3月11日抽出獎項得主，得獎人需於得獎後提供身份證或可證明戶籍地為台北市的相關證明文件給承辦單位備查，若不符責取消中獎資格，獎項包含Gogoro VIVA MIXBELT 1名、北海道雙人來回機票+酒店 3名等，總計抽出809名得獎者。

商業處說，活動登錄金額每累積達10億元，就再加碼抽出「美國雙人來回機票」。最後總抽獎則是祭出1000萬現金大紅包、Tesla Model Y等禮品。並於2026年3月11日周三抽出獎項得主。

