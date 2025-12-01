停水沉痛教訓也是提醒 洪孟楷：除啟動補償應強化供水備援能力

新北淡水6千戶大規模停水惹民怨，昨晚到今早陸續恢復供水，今天上午10時許，仍有末端及部分社區未完全恢復。立委洪孟楷說，此次停水是沉痛教訓，也是一次提醒，除啟動補償，淡水公共建設要更到位，應強化供水備援能力。

洪孟楷說，今天一早，水車仍不間斷在各地支援配送，各里、各社區如有臨時用水需求，可撥打1910客服專線，或直接向里長反映，將統一協調調派水車，減輕等待復水期間的不便。

淡水地區連續停水近3天，影響民眾生活甚鉅，洪孟楷說，此次搶修任務是高難度，開挖深達10米，下方土層鬆散，必須緊急安裝鋼板支撐，避免坍方；加上意外湧出的地下水夾帶泥沙，施工環境瞬間惡化，自來水公司調派4台大型抽水車，才能維持作業空間。

洪孟楷說，他聽水公司總工程師說明搶修經過，有兩組人力24小時輪班搶修，但因井下空間狹窄，一次最多僅能4到6名工人下去作業，過程中突發地下水湧入，影響原訂的復水時程。

「復水後仍要檢討改進，避免類似狀況重演。」洪孟楷說，自來水進入淡水主要兩條大管線：一條供應舊市區、另一條提供新市鎮。此次損壞的正是新市鎮供水主管，因此造成新市鎮大範圍停水。隨著淡水人口增加，未來僅依靠兩條管線已具風險，應儘速增設第三管線，避免單點故障導致全面停水。

洪表示，水公司張總工程師承諾，待搶修完畢後將召開跨單位會議，並配合淡北道路工程期程，研議增設新管線。他會持續追蹤，確保相關改善不是口頭承諾，而是實際落實，避免同樣情況再度發生。

淡水地區無預警停水近60小時，嚴重影響居民生活，洪孟楷說，上萬戶居民在毫無預警的情況下突然停水，從飲食、盥洗到長者照護、幼兒照顧，全面受影響；更不用說商家營運、餐飲業者備料重創。民眾的不便與不滿，完全能夠理解，相關單位要負起責任，給淡水鄉親一個交代。

洪要求，接下來必須啟動基本補償，停水時間長、影響層面大，成因雖是施工單位挖破管，但受害是淡水居民；要求比照「不可抗力停水補償」的規範，從寬認定，將所有受影響用戶當月基本費，依停水日數比率減免。這是最基本、也應該對地方民眾的照顧。

「新北市府應向施工單位求償，並全面檢討流程。」洪孟楷說，施工嚴重造成重大民生衝擊，市府應依法向廠商求償，避免納稅人買單；也要全面檢討淡北道路工程的施工安全、作業要點及應變計畫，避免未來再次因施工疏失導致市民無水可用。