陳世凱：辦淡江大橋通車路跑 有與地方充分溝通
淡江大橋預計明年通車，公路局日前宣布路跑等活動，卻引發新北市長侯友宜「不能單方面決定」的質疑。交通部長陳世凱今天表示，交通部過去都有充分跟地方溝通，有發過新聞稿，都有紀錄在，侯友宜若了解，就不會有這樣的誤解。
立法院交通委員會今天審查技師法、電信管理法、氣象法、商港法、船舶法等部分條文修正草案，陳世凱在會前受訪時做上述表示。
為迎接淡江大橋通車，公路局日前宣布路跑等活動， 7000個名額迅速額滿，侯友宜昨天表示，淡江大橋是中央與地方共同努力成果，慶祝活動應共同討論，不能單方面決定。
對此，陳世凱今天說，交通部過去都有充分跟地方溝通，公路局也有發過新聞稿，有告訴大家過去有幾次的溝通，這個其實都有紀錄，侯友宜如果了解的話，可以去看一下過去的溝通紀錄，就不會有這樣的誤解。
媒體詢問對桃園機場第三航廈北登機廊廳（北廊廳）今天試營運的看法，陳世凱表示，今天是試營運，還沒有全部啟動，希望透過幾次的試營運可以讓第三航廈的北廊廳做得更完善，希望今天去參與試營運的民眾可以有一個愉快的旅途。
