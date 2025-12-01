快訊

彭博專欄：陸緊盯美版俄烏計畫 恐向川普提「28點台灣方案」

勞工請安心！勞動基金最新績效出爐 大賺8,595億

「夜店大亨」昨晚被攻擊 夏天倫深夜社群發文：幫朋友擋刀

陳世凱：辦淡江大橋通車路跑 有與地方充分溝通

中央社／ 台北1日電

淡江大橋預計明年通車，公路局日前宣布路跑等活動，卻引發新北市長侯友宜「不能單方面決定」的質疑。交通部長陳世凱今天表示，交通部過去都有充分跟地方溝通，有發過新聞稿，都有紀錄在，侯友宜若了解，就不會有這樣的誤解。

立法院交通委員會今天審查技師法、電信管理法、氣象法、商港法、船舶法等部分條文修正草案，陳世凱在會前受訪時做上述表示。

為迎接淡江大橋通車，公路局日前宣布路跑等活動， 7000個名額迅速額滿，侯友宜昨天表示，淡江大橋是中央與地方共同努力成果，慶祝活動應共同討論，不能單方面決定。

對此，陳世凱今天說，交通部過去都有充分跟地方溝通，公路局也有發過新聞稿，有告訴大家過去有幾次的溝通，這個其實都有紀錄，侯友宜如果了解的話，可以去看一下過去的溝通紀錄，就不會有這樣的誤解。

媒體詢問對桃園機場第三航廈北登機廊廳（北廊廳）今天試營運的看法，陳世凱表示，今天是試營運，還沒有全部啟動，希望透過幾次的試營運可以讓第三航廈的北廊廳做得更完善，希望今天去參與試營運的民眾可以有一個愉快的旅途。

溝通 侯友宜 陳世凱 淡江大橋

延伸閱讀

淡水停水3天仍逾萬戶沒水 侯友宜臉書湧民怨

立院激辯測速照相！立委批速限設計不合理、照相機亂設斂財，要求中央訂定設置要點

立委籲訂測速照相設置原則 陳世凱：可跟地方討論

陳世凱拍宣導片 盧秀燕：宣導交通新政理所當然

相關新聞

停水逾60小時民怨沸騰 里長發文：淡水是三不管地帶嗎？

淡北道路施工造成自來水DIP幹管遭挖損破裂，水公司11月27日下午近2時接獲通報後，通知廠商進場搶修，並調整系統降壓供水...

發票不要丟！北市消費200就抽獎 台積電股票、1千萬現金抱回家

搶攻普發現金一萬元，台北市商業處推出消費滿200元，即可到活動官網登錄發票或收據參加抽獎，並分為每周三公布得獎的「周周抽...

即時短評／淡江大橋通車好事變調 中央做了最壞示範

淡江大橋明年5月通車，這座跨越淡水河的重要地標，興建以來便牽動淡水、八里發展乃至雙北交通格局，也是地方等待近20年的重大...

停水沉痛教訓也是提醒 洪孟楷：除啟動補償應強化供水備援能力

新北淡水6千戶大規模停水惹民怨，昨晚到今早陸續恢復供水，今天上午10時許，仍有末端及部分社區未完全恢復。立委洪孟楷說，此...

會呼吸的捷運地下車站不做了？ 萬大線公共藝術1理由擬改

北捷萬大線一期預計2027年完工，各車站規畫公共藝術，最大亮點為永和永平國小站「綠牆」，由建築師張清華設計地下植物園「室...

北市歷史建築活化商業進駐 深夜噪音擾鄰

台北市榕錦園區是原台北刑務所官舍歷史建築活化場域，進駐餐飲等常遭檢舉，居民陳情酒吧噪音擾鄰，被重低音音樂吵到睡不著，還有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。