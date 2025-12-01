淡水停水3天仍逾萬戶沒水 侯友宜臉書湧民怨

淡北道路工程日前鑽破地下自來水管，導致停水，直到昨天下午5時恢復供水。但至今晨僅8成用戶復水，逾萬戶仍沒水，民眾紛湧至市長侯友宜臉書留怨言。市府說，臨時供水站續供水。

淡北道路工程11月27日進行主線高架橋基樁挖掘時，施工廠商不慎鑽破自來水管線，自28日凌晨0時起減壓供水，中午過後暫停供水，影響範圍涵蓋淡水區16個里，共約6.2萬戶，許多民眾在長時間沒水用下，紛到侯友宜臉書留言表達不滿。

經台灣自來水公司搶修後，終於昨天下午5時恢復供水，可是卻有許多民眾今天上午仍無水可用。

侯友宜在臉書貼文說明，截至今天上午6時，停水區域已有8成恢復正常用水。經了解，是自來水公司為了確保管線安全，緩慢加壓。水公司已派員巡迴操作，調整各地閥栓以加速供水。

侯友宜貼文表示，停水造成民眾生活諸多不便，市府與區公所應變措施包括臨時供水站會持續供水，並以最快速度調度水車再補水；與自來水公司研商補償機制，並協調淡北道路工程施作廠商啟動保險機制；承包商應負擔責任，依約檢討裁罰。

網友對侯友宜說明仍大表不滿，有網友留言說「昨日下午5時送水，今晨7時未見一滴水，吊點滴都沒滴這麼久」「停水整整60幾小時！還奢望大巨蛋嗎！」也有民眾說「此刻外面的雨下的比家中水龍頭還大」。