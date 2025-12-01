停水逾60小時民怨沸騰 里長發文：淡水是三不管地帶嗎？

淡北道路施工造成自來水DIP幹管遭挖損破裂，水公司11月27日下午近2時接獲通報後，通知廠商進場搶修，並調整系統降壓供水，本預計11月30日凌晨2時修復，搶修工程棘手，供水一延再延。淡水沙崙里長彭瑀筑說，今天上午沙崙里仍未完全復水，實際停水超過60小時，民眾想洗澡、洗衣都難，淡水人想問：「我們是難民嗎？」「淡水是三不管地帶嗎？」危機處理令人失望。

對於地方民怨沸騰，新北市府今早回應，淡水地區自來水搶修作業昨已完成接管，今天清晨6時許，停水區域仍僅有8成恢復正常用水。經了解，是自來水公司為了確保管線安全緩慢加壓，水公司已派員巡迴操作，調整各地閥栓以加速供水。

對造成民眾生活諸多不便，市府與區公所做出幾項應變，包含臨時供水站未撤收，會持續供水，以最快速度調度水車再補水。與自來水公司研商補償機制，並協調淡北道路工程施作廠商啟動保險機制。承包商應負擔責任，依約檢討裁罰。

「淡北道路施工挖破水管造成6萬戶受害，責任在哪裡？」淡水沙崙里長彭瑀筑說，此次停水範圍多達19個里，對於這此次事故，新工處責無旁貸，施工單位、監造單位、新北市府都有不可逃避的責任，6萬多戶生活被打亂，這不是小事，是重大民生事件。

彭瑀筑說，在地里長承受第一線民意，對於施工出包要求「必須徹查、必須究責」，施工單位是否未依流程查管線？監造單位是否未落實查核？新工處是否未做好施工道路風險評估？新北市府應公開調查報告，不能不了了之，這不是一句「意外」就能結束的。

「台水辛苦沒話說，但預估修復時間一再跳票，是民怨主因！」彭瑀筑表示，感謝台水同仁不眠不休救災、提供水車、協助加水，民眾最無力的是，一次又一次的「預估可以恢復了」 但最後都落空，這是最讓大家崩潰、民怨四起主因。

希望台水不要再報不確定的完工時間，即使修復完，也要考量清水管排汙、集水管滿管、下水池蓄水，水塔回補至少需5至6小時，這些流程全部跑完，民眾才真正「用得到水」。