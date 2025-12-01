快訊

民眾黨發言人李有宜退黨 謝立功：民眾黨的溫度去哪了？

不是未來是「現在」資深房仲示警：台灣很多房子已經沒有人要了

12月交通新制1次看 桃機第3航廈北登機廊廳試營運、台鐵23日大改點

聽新聞
0:00 / 0:00

停水逾60小時民怨沸騰 里長發文：淡水是三不管地帶嗎？

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北即時報導
新北市工務局長馮兆麟（左一）昨到場視察緊盯搶修進度。圖／新北市工務局提供
新北市工務局長馮兆麟（左一）昨到場視察緊盯搶修進度。圖／新北市工務局提供

淡北道路施工造成自來水DIP幹管遭挖損破裂，水公司11月27日下午近2時接獲通報後，通知廠商進場搶修，並調整系統降壓供水，本預計11月30日凌晨2時修復，搶修工程棘手，供水一延再延。淡水沙崙里長彭瑀筑說，今天上午沙崙里仍未完全復水，實際停水超過60小時，民眾想洗澡、洗衣都難，淡水人想問：「我們是難民嗎？」「淡水是三不管地帶嗎？」危機處理令人失望。

對於地方民怨沸騰，新北市府今早回應，淡水地區自來水搶修作業昨已完成接管，今天清晨6時許，停水區域仍僅有8成恢復正常用水。經了解，是自來水公司為了確保管線安全緩慢加壓，水公司已派員巡迴操作，調整各地閥栓以加速供水。

對造成民眾生活諸多不便，市府與區公所做出幾項應變，包含臨時供水站未撤收，會持續供水，以最快速度調度水車再補水。與自來水公司研商補償機制，並協調淡北道路工程施作廠商啟動保險機制。承包商應負擔責任，依約檢討裁罰。

「淡北道路施工挖破水管造成6萬戶受害，責任在哪裡？」淡水沙崙里長彭瑀筑說，此次停水範圍多達19個里，對於這此次事故，新工處責無旁貸，施工單位、監造單位、新北市府都有不可逃避的責任，6萬多戶生活被打亂，這不是小事，是重大民生事件。

彭瑀筑說，在地里長承受第一線民意，對於施工出包要求「必須徹查、必須究責」，施工單位是否未依流程查管線？監造單位是否未落實查核？新工處是否未做好施工道路風險評估？新北市府應公開調查報告，不能不了了之，這不是一句「意外」就能結束的。

「台水辛苦沒話說，但預估修復時間一再跳票，是民怨主因！」彭瑀筑表示，感謝台水同仁不眠不休救災、提供水車、協助加水，民眾最無力的是，一次又一次的「預估可以恢復了」 但最後都落空，這是最讓大家崩潰、民怨四起主因。

希望台水不要再報不確定的完工時間，即使修復完，也要考量清水管排汙、集水管滿管、下水池蓄水，水塔回補至少需5至6小時，這些流程全部跑完，民眾才真正「用得到水」。

破管搶修期間，副市長朱惕之、工務局長馮兆麟幾度到場勘查搶修進度，彭瑀筑說，市府高層未在現場坐鎮，缺乏對後續影響的完整評估，也未主動協調民眾洗浴場所，真正挺身而出的是地方自己的力量，當地多家飯店、汽車旅館協助安排房間，協助家戶解決洗漱問題，這種義氣與效率讓人衷心感謝，「工作人員一路忙到凌晨才離開。沒有你們，我真的做不完、也承擔不起這麼重的需求。」

淡水大規模停水事件引發民怨，市府與自來水公司全力搶修完成換管、接管作業，昨天下午5時起逐步復水。圖／新北市工務局提供
淡水大規模停水事件引發民怨，市府與自來水公司全力搶修完成換管、接管作業，昨天下午5時起逐步復水。圖／新北市工務局提供
淡水大規模停水事件引發民怨，市府與自來水公司全力搶修完成換管、接管作業，昨天下午5時起逐步復水。圖／新北市工務局提供
淡水大規模停水事件引發民怨，市府與自來水公司全力搶修完成換管、接管作業，昨天下午5時起逐步復水。圖／新北市工務局提供

淡水 水公司 新北 停水

延伸閱讀

淡北道路施工挖破管線停水 新北：已恢復供水

淡水大停水6萬戶2天沒水用 水公司搶修完成洪孟楷要求補償

8米深處修管遇連續坍方！淡水大停水復水延12小時

彰化12/3上午8時起停水23小時 近2萬戶受影響

相關新聞

停水逾60小時民怨沸騰 里長發文：淡水是三不管地帶嗎？

淡北道路施工造成自來水DIP幹管遭挖損破裂，水公司11月27日下午近2時接獲通報後，通知廠商進場搶修，並調整系統降壓供水...

即時短評／淡江大橋通車好事變調 中央做了最壞示範

淡江大橋明年5月通車，這座跨越淡水河的重要地標，興建以來便牽動淡水、八里發展乃至雙北交通格局，也是地方等待近20年的重大...

平溪老人破36% 學者：協助做到「獨居不孤獨」

新北市平溪區老年人口比率近期破36%，再過幾年將進入長者逾半的「極限聚落」。民團曾推「獨老處方箋」，將據點活動帶進長輩家...

北市歷史建築活化商業進駐 深夜噪音擾鄰

台北市榕錦園區是原台北刑務所官舍歷史建築活化場域，進駐餐飲等常遭檢舉，居民陳情酒吧噪音擾鄰，被重低音音樂吵到睡不著，還有...

會呼吸的捷運地下車站不做了？ 萬大線公共藝術1理由擬改

北捷萬大線一期預計2027年完工，各車站規畫公共藝術，最大亮點為永和永平國小站「綠牆」，由建築師張清華設計地下植物園「室...

歷史建築商圈發展要配套 專家：住商平衡才能共榮

北市住商混合區多，過去就曾發生師大商圈因商業發展衍生噪音、髒亂，與居民發生衝突。地方建議對噪音擾鄰，應針對熱區採主動稽查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。