即時短評／淡江大橋通車好事變調 中央做了最壞示範

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
淡江大橋從規畫開始，歷經數十年等待，這座地標建物寫下傲人紀錄，橋塔設立於河道中央偏淡水側，跨河主橋段長920公尺，橋塔高211公尺，主跨距450公尺，為世界最長跨距的單塔不對稱斜張橋。本報資料照片
淡江大橋從規畫開始，歷經數十年等待，這座地標建物寫下傲人紀錄，橋塔設立於河道中央偏淡水側，跨河主橋段長920公尺，橋塔高211公尺，主跨距450公尺，為世界最長跨距的單塔不對稱斜張橋。本報資料照片

淡江大橋明年5月通車，這座跨越淡水河的重要地標，興建以來便牽動淡水、八里發展乃至雙北交通格局，也是地方等待近20年的重大工程。然而，大橋尚未剪綵，一場「通車路跑活動」又成為中央與地方較勁的新戰場。

公路局規畫明年4月通車前辦通車路跑及自行車活動，淡水、八里民眾紛紛反映「不知道有這活動」、「資訊根本沒看到」，似乎又是一次典型的「中央先做、地方才知道」的老劇本。

近年中央與新北隔空交火愈來愈頻繁，淡江大橋成為縮影。

先是中央搶先註冊「淡江大橋」商標，引發地方不滿，如今連通車前黃金周末時段幾乎被中央占好占滿，疙瘩再加深。這不是單一事件，是多年累積的互不信任，在這座還沒通車的橋上又被點燃。

公共建設本應象徵治理的成熟，在台灣卻常落入政治肌肉秀。誰先宣布、誰握話語權，往往比建設本身還重要。對居民來說，他們關心的是通勤時間能不能縮短、交通是否改善。

重大工程最需要中央與地方在建設過程齊心協力、互相成就，而不是等到完工才匆匆上場爭誰是功臣。合作的態度決定建設的高度，能否放下搶功的陋習，某種程度是檢驗台灣政治是否成熟的試金石。

淡江大橋對淡水、八里居民而言，不是政治舞台，而是每天塞不塞車的現實問題。路跑誰辦不是重點，重點是資訊透明、程序清楚、彼此尊重。中央若能在規畫之初就和地方協調，將路跑規模、分工、交通配套等攤在陽光下，就能避免不必要的誤解。

公共建設終究會完工，但政治造成的不信任卻可能延續更久。淡江大橋能否成為交通地標靠工程品質，是否成為治理典範靠態度與合作，真正有高度的政府，不會把合作當示弱。

只要中央願意把「老大心態」放下，地方感受到尊重，建設就能往前走兩步，這才是民眾期待的治理方式，也是台灣需要前進的方向。

完工到通車之間的黃金周末，公路局幾乎排好排滿，剩1個半的周末假日供新北市府使用。圖／取自議員鄭宇恩臉書
